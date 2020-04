5-vuotias kuoli koronaan Britanniassa – aiemmin menehtynyt 13-vuotias haudattiin ilman lähimpiä perheenjäseniä

Koronavirus on tähän mennessä vaatinut Britanniassa 4 313 kuolonuhria.

5-vuotias lapsi on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen Britanniassa. Hänen kuolemansa on yksi 708:sta uudesta kuolemantapauksesta, joista Britannia raportoi lauantaina.

Lapsen menehtymisestä tiedotti Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava NHS, ja siitä ovat uutisoineet muun muassa Reuters, AFP ja BBC.

Tähän mennessä Britanniassa on vahvistettu kaikkiaan 4 313 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Vahvistettuja tartuntoja on todettu yhteensä 41 903, joista 3 735 on uusia, lauantaina ilmoitettuja.

BBC:n mukaan perjantaina haudattiin ensimmäinen lapsi, jonka tiedetään menehtyneen Britanniassa koronavirukseen. Kyseessä oli lontoolainen 13-vuotias Ismail Mohamed Abdulwahab.

Pojan lähimmät perheenjäsenet eivät kuitenkaan pystyneet saattamaan Ismailia hautaan, koska myös kahdella hänen sisaruksistaan on havaittu koronavirukseen liittyviä oireita.