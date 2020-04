Uutta tietoa Kiinasta: Testeissä jopa neljä viidestä koronatartunnasta oireettomia – tutkija kertoo, mitä se tarkoittaisi

Kiinassa on saatu uutta näyttöä siitä, että suurin osa viimeaikaisista koronavirusinfektioista on oireettomia.

Lääketieteen alan julkaisun BMJ:n mukaan viimeisin Kiinasta saatu näyttö osoittaa, että valtaosa koronavirustartunnoista on oireettomia.

Asiasta kirjoittaa muun muassa Aftonbladet.

Viimeisimmistä kiinalaisviranomaisten ottamista näytteistä ilmenee, että neljällä viidestä positiivisen koronatestin tehneistä ei ollut lainkaan oireita.

Näytteitä on otettu huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien henkilöiltä, jotka ovat saapuneet Kiinaan kuluneiden 24 tunnin aikana.

Kiinan terveysviranomaiset testaavat maahan saapuvia, koska he pelkäävät uuden koronavirusaallon leviämistä.

Lääketieteellisen aikakauslehti BMJ:n mukaan jo ensimmäisenä näytteenottopäivänä kävi ilmi, että yhteensä 166:sta testissä positiivisen koronavirustestin tehneestä henkilöstä 130 oli täysin oireettomia.

Epidemiologi, Oxfordin yliopiston tutkija Tom Jefferson pitää tehtyjä havaintoja erittäin tärkeinä.

– Otos on pieni, mutta lisää tietoa on tulossa. Ei myöskään ole selvää, millä tavoin tapaukset tunnistettiin. Niitä [tuloksia] voidaan kuitenkin yleistää. Vaikka tuloksissa olisi kymmenenkin prosentin virhemarginaali, se johtuu viruksen laajasta levinneisyydestä, Jefferson kertoi BMJ:lle.

– Jos – ja korostan sanaa jos – nyt saadut tulokset ovat luotettavia, herää kysymys, miksi hemmetissä olemme niin sanotussa lockdown-tilassa, hän jatkoi.

Jeffersonin mukaan on melko todennäköistä, että virus on kiertänyt pidempään ja levinnyt laajemmalle kuin mitä tähän asti on arvioitu. Siten myös suuri osa väestöstä on todennäköisesti altistunut virukselle.

Nyt tehdyt havainnot ovat ristiriidassa helmikuussa julkaistun WHO:n Kiinan koronavirustilannetta käsittelevän raportin kanssa. Raportin mukaan täysin oireettomien infektioiden osuus tartunnoista oli epäselvä.

Raportissa arvioitiin myös, että oireettomat tartunnat ovat suhteellisen harvinaisia, eivätkä ne vaikuta merkittävästi viruksen leviämiseen.