Länsimaat tekevät U-käännöstä kasvomaskien käytön suhteen – WHO: ”Ei itsessään huono ajatus”

New Yorkissa viime viikolla metroa odottanut nainen oli suojannut kasvonsa maskilla.

Maailman terveysjärjestö kertoi olevansa valmis tukemaan hallituksia, jotka haluavat ottaa suositukset hengityssuojainten käytöstä julkisilla paikoilla osaksi koronaviruksen torjuntatoimia.

Maailman terveysjärjestö WHO muutti perjantaina varovaisesti kantaansa sen suhteen, pitäisikö ihmisten käyttää hengityssuojaimia julkisilla paikoilla liikkuessaan. Samalla järjestön edustaja kuitenkin painotti, että sairaaloissa käytettäviä maskeja tulisi säästää pääasiassa terveydenhuollon työntekijöille.

WHO:n hätätilajohtaja Mike Ryan sanoi Genevessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että on olemassa mahdollisuus, että virus tarttuu ihmisestä toiseen myös ilman kautta. Pääasiassa tartuntojen uskotaan kuitenkin tapahtuvan yskimisen ja aivastamisen kautta pinnoille ja suoraan muihin ihmisiin päätyvien pisaroiden ja roiskeiden kautta.

– Meidän on säästettävä sairaalamaskeja etulinjan työntekijöille, mutta ajatus hengityssuojainten tai muiden suun peittävien suojien käyttämisestä yskimisen ja aivastelun esteenä ei itsessään ole huono ajatus, Ryan sanoi Reutersin mukaan.

Ryan kuitenkin huomautti, että maskien käyttäminen ei poista tarvetta pestä käsiä ja harjoittaa sosiaalista etäisyyttä muihin.

WHO on aiemmin ollut huolissaan siitä, että yleiset suositukset maskien käyttöön johtaisivat hamstraamiseen ja jo valmiiksi rajallisen tarjonnan vähenemiseen. Perjantaina Ryan kuitenkin sanoi, että joissakin tilanteissa maskien käyttö voi ehkäistä tartuntoja, ja että järjestö on valmis tukemaan hallituksia, jotka haluavat ottaa maskisuositukset osaksi epidemioiden kontrolloimista.

Yhdysvallat muutti jo suositustaan

Yhdysvaltain tartuntatautien keskus CDC antoi niin ikään perjantaina suosituksen maskien käyttämisestä julkisilla paikoilla. Asiasta ilmoittanut presidentti Donald Trump kertoi, että kyseessä on vapaaehtoinen varotoimi, eikä ihmisten tulisi hänen mukaansa käyttää sairaaloissa käytössä olevia maskeja kuten kirurginmaskeja.

CNN:n mukaan jotkut CDC:n asiantuntijat kertoivat kuitenkin tunteneensa Valkoisen talon taholta painetta suosituksen antamiseen. Heidän mukaansa oireettomien viruksen kantajien aiheuttamaa tartuntavaaraa olisi ollut syytä tutkia ensin enemmän.

Vielä perjantaina Yhdysvaltain korkein lääkintäviranomainen Jerome Adams sanoi, että viranomaiset eivät suosittele maskien käyttöä julkisella paikalla, koska niiden tehosta viruksen leviämisen hidastamisessa ei ole riittävästi näyttöä.

Aiemmin tällä viikolla asiantuntijaryhmä kertoi Valkoiselle talolle tutkimustuloksista, joiden mukaan koronavirus voi tarttua aivastusten ja yskimisen lisäksi myös puhuessa tai jopa hengityksen välityksellä.

”Pitää käyttää maskia, koska suusta lentää puhuessa aina ulos pisaroita”

Yhdeksi syyksi CDC:n suunnanmuutokseen on kerrottu juuri oireettomien tartuttajien aiheuttama riski. Monet asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Aasiassa on hyödytty siitä, että käytännössä kaikilla julkisilla paikoilla liikkuvilla on ollut jonkinlainen suojain kasvoillaan.

Viime viikolla Kiinan tartuntatautiviraston pääjohtaja George Gao sanoi Science-lehden haastattelussa pitävänsä suurena virheenä sitä, että länsimaissa maskien käyttäminen on jäänyt Aasian maita vähemmälle.

– Paha virhe Yhdysvalloissa ja Euroopassa on mielestäni ollut se, etteivät ihmiset käytä maskeja. Tämä virus leviää pieninä pisaroina ja lähikontaktissa. Pisaroilla on hyvin tärkeä rooli. Pitää käyttää maskia, koska suusta lentää puhuessa aina ulos pisaroita, Gao sanoi.