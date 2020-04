Yhdysvalloissa kuoli vuorokauden aikana ennätysmäärä ihmisiä koronavirukseen

Koronavirus vei 24 tunnissa lähes 1 500 ihmisen hengen.

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 1 480 koronavirustartunnan saanutta. Se on maailman korkein päivittäinen kuolinluku koronaviruspandemian aikana.

Tiedot perustuvat Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Yhdysvalloissa on nyt tiettävästi kuollut yli 7 400 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. New Yorkin kaupunki on maan tartuntakeskittymä. Siellä viruksen seurauksena on kuollut yli 1 850 sairastunutta.

Koko maailmassa viruksen seurauksena on kuollut yli 59 000 ihmistä, selviää Johns Hopkinsin sivuilta. Eniten ihmisiä on kuollut Italiassa ja toisiksi eniten Espanjassa.

Synkkä ennätys rikki toisena päivänä peräkkäin

Yhdysvalloissa kerrottiin myös vuorokautta aikaisemmin maailman korkeimmasta koronaviruksen uhrimäärästä 24 tunnissa. Tuolloin raportoitiin 1 169 kuolemasta.

Italiassa kuoli maaliskuun lopussa yhden päivän aikaan 969 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Se oli pitkään maailman korkein kuolinmäärä.