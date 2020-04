Valkoinen talo suosittelee kasvomaskien käyttöä – Trump: ”En itse tee niin”

Valkoinen talo julkaisi perjantaina Yhdysvaltojen tautikeskuksen uuden suosituksen.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julkaisi perjantaina maan tautikeskuksen uuden suosituksen, jonka mukaan amerikkalaisten tulisi käyttää kankaisia kasvomaskeja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– En itse tee niin, se on suositus, Trump sanoi.

– Tunnen oloni hyväksi, minusta ei vain tunnu siltä, että tekisin niin.

CNN:n mukaan Trumpin hallinnon asiantuntijat keskustelivat tällä viikolla kiivaasti siitä, onko suositukselle kasvomaskien käytöstä tarvetta. Joidenkin mielestä niiden käyttö saattaa olla jopa vaarallista ja antaa ihmisille vääränlaista turvallisuuden tunnetta.

Yhdysvaltojen tautikeskuksen asiantuntijat lähettivät tällä viikolla Valkoiselle talolle muistiota, joiden mukaan kasvomaskien käyttö on tärkeää. Pohjana oli uusi tutkimustieto siitä, kuinka helposti oireettomat koronaviruksen kantajat levittävät virusta.

Suositus koskee kankaisia kasvomaskeja, ei hoitohenkilökunnan käyttämiä N95-maskeja.

Koronavirusten kuolinuhrien määrä nousi perjantaina Yhdysvalloissa yli 7 000:n. Pahiten viruksesta on kärsinyt New York. Viruksen aiheuttama covid-19-tauti on tappanut kaupungissa yli 1 500 ihmistä.