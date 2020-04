Espanja tilasi 150 hengityskonetta Kiinasta – Turkki kaappasi koneet itselleen

Espanjan Kiinasta tilaamat hengityskoneet ovat olleet jo kuusi päivää jumissa Turkissa. Arkistokuvan hengityskone on kuvattu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Kiinasta hengityskoneita Espanjaan kuljettanut lentorahti on ollut jo kuusi päivää jumissa Ankarassa.

Turkki on pysäyttänyt lentorahdin, joka sisälsi Espanjan Kiinasta tilaamia hengityskoneita. Espanjaan matkalla ollut lentorahti teki viime lauantaina välilaskun Ankarassa, eivätkä Turkin viranomaiset ole päästäneet lentoa jatkamaan matkaansa.

Lentorahdin oli tarkoitus tuoda Espanjaan 150 hengityskonetta koronaviruksen takia kriittisimmässä tilanteessa olevien sairaaloiden käyttöön. Lento on kuitenkin ollut jo kuusi päivää jumissa Ankarassa. On hyvin mahdollista, ettei lentorahti koskaan saavu määränpäähänsä Espanjaan.

Espanjan ulkoministeri Arancha González Laya sanoi perjantaina lehdistötilaisuudessaan, että Turkki on todennäköisesti ottanut kyseiset hengityskoneet omaan käyttöönsä.

– Turkki on viime päivinä asettanut terveydenhuollon tarvikkeita sisältäville lentorahdeille rajoituksia, joiden motiivina on maan oman sairaanhoidon materiaalin varustaminen, González Laya sanoi.

Espanjan ulkoministeri Arancha González Laya.

Espanja on maksanut Kiinalle kolme miljoonaa euroa 150 hengityskoneesta. El Mundo -lehden mukaan Turkkiin juuttuneen lentorahdin oli tarkoitus kuljettaa sairaalavälineitä ainakin Castilla La Manchan maakuntaan, jota koronavirus on koetellut Espanjassa kolmanneksi eniten. Maakunnan sairaaloissa on kriittinen tarve hengityskoneille.

Ulkoministeri González Laya ja Espanjan terveysministeri Salvador Illa ovat kertoneet keskustelleensa asiasta useaan otteeseen Turkin kanssa, mutta ilman tulosta. Vaikka Turkki on ilmoittanut lähetyksen mahdollisesti saapuvan Espanjaan lähiviikkojen aikana, Espanjan hallitus katsoo hengityskoneet jo menetetyksi.

– Tämän enempää emme voi asian hyväksi enää tehdä, González Laya sanoi.

González Layan mukaan Kiinan hallitus on ilmoittanut ottavansa käyttöön uudet menetelmät vientituotteiden turvallisuuden parantamiseksi.

– Tämä on hyvä uutinen, joka antaa lisää varmuutta tilattavien tavaroiden perille tulon suhteen, González Laya sanoi lehdistötilaisuudessaan.