Näistä 18 maasta ei ole ilmoitettu vielä koronatartunnoista

Etäisiltä Tyynenmeren saarilta löytyy yhä paikkoja, jonne koronavirus ei ole ehyinyt.

Maailmassa on löydetty jo yli miljoona positiivista koranavirustartuntaa, mutta vielä on maita, joista sellaisia ei ole raportoitu. YK:ssä on 193 jäsenvaltiota ja BBC:n laskujen mukaan niistä 18 on yhä ”koronavapaita”.

Ne ovat: Komorit, Kiribati, Lesotho, Marshallsaaret, Mikronesian liittovaltio, Nauru, Pohjois-Korea, São Tomé ja Príncipe, Salomonsaaret, Etelä-Sudan, Tadžikistan, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu sekä Jemen.

Listaan kuuluu seitsemän paikkaa, jotka on maailman kymmeneksi vähiten vierailluimpien joukossa, joten voi hyvin olla, ettei virus ole niihin ehtinyt. Esimerkiksi 10 000 asukkaan Naurun saarivaltiossa Tyynellämerellä käy erään matkanjärjestäjän mukaan vain 160 turistia vuodessa.

Naurullakaan ei uhkaa kuitata olan kohautuksella. Saarella on vain yksi sairaala eikä sielläkään yhtään hengityskonetta. Niinpä pääosa lennoista saarelle on keskeytetty.

– Pienten väestöryhmien eristäytyminen ison meren saarille on ollut aina heille ongelma, mutta nyt myös turva, huomauttaa tohtori Colin Tukuitonga BBC:lle.

– Jos jonnekin, niin itse asettaisin panokseni juuri näille kaukaisille Etelä-Tyynenmeren saarille, lisää Southamptonin yliopiston edipemiologian professori Andy Tatem.

Hän tosin huomauttaa, ettei edes Naurun eristäytyminen suojele heitä loputtomiin.

– Suurin osa näistä valtioista on riippuvaisia maahantuonnista, oli sitten kyseessä ruoka, tavarat, turismi tai omien tuotteiden vienti. On mahdollista pysyä täysin eristäytyneinä, mutta se voi olla myös vahingollista. Joskus heidän on avattava ovensa.