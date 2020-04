Näin koronavirus on levinnyt hoivakodeissa ulkomailla – myös hoitajat levittäneet tautia

Kymmeniä on kuollut ulkomailla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin hoivakodeissa.

Suomessa kerrottiin perjantaina uusista hoivakodeissa todetuista koronavirustartunnoista. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kertoi tiedotteessa, että Pohjois-Savossa sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa oli todettu useita koronavirustartuntoja. Hoivakodin iäkkäistä asukkaista kolme on menehtynyt virukseen.

Muualla maailmalla on jo kerrottu, kuinka virus on levinnyt hoivakodeissa ja vanhusten asumisyksiköissä.

Yhteensä 43 kunnasta kerrottiin Ruotsin radiolle, että niissä oli todettu koronavirustartuntoja hoivakodeissa ja vanhuksille suunnatuissa asumispalveluissa. Lisäksi 51 kunnassa epäiltiin tartuntoja. Tartuntoja oli todettu myös hoivakotien työntekijöillä.

Ainakin 29:ssä Tukholman alueen vanhainkodissa oli havaittu koronavirustartuntoja.

Viruksen kerrottiin levinneen myös kotihoidossa. Varmuutta ei ole siitä, miten kotihoidon piirissä olleet vanhukset ovat voineet saada tartunnan. Tukholman vanhustenpalveluista vastaavan Erik Slottnerin mukaan osa on voinut saada tartunnan henkilökunnalta, osa omaisilta, Ruotsin radio uutisoi.

Espanjassa sotilaat löysivät hoivakotien asukkaita ”kuolleina ja hylättyinä,” BBC uutisoi maaliskuun lopussa.

Työntekijät puhdistavat autoa ja tarvikkeita hoitokodin pihalla Kirklandissa, Washingtonissa. Kyseisessä hoitokodissa todettiin useita koronatapauksia.

Yhdysvalloissa koronavirus on levinnyt useissa hoivakodeissa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt kymmeniä.

Yksi ensimmäisistä pahiten kärsineistä on Kirklandissa King Countyn piirikunnassa, lähellä Seattlea sijaitseva Life Care Center -hoitokoti. Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto CDC:n raportin mukaan viruksen päätyminen hoitokotiin johti lopulta 81 asukkaan, 34 työntekijän ja 14 vierailijan tartuntaan. Tartunnan saaneista 23 kuoli, Seattle Weekly uutisoi.

New York Timesin mukaan viranomaiset ovat yhdistäneet yhteensä 37 kuolemaa Life Care Centerin tartuntoihin. Tartunnan saaneet työntekijät työskentelivät myös muissa laitoksissa ja saattoivat siten edistää viruksen leviämistä. Ainakin kymmenessä King Countyn piirikunnassa sijaitsevassa hoitokodissa on ilmoitettu koronavirustartunnoista.

Long Islandilla sijaitsevassa Peconic Landingin iäkkäiden asutuskeskuksessa on puolestaan kuollut ainakin kuusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Asutuskeskuksessa on taloja itsenäisestä asuville vanhuksille, mutta myös hoitoyksikkö dementiasta kärsiville. Ensimmäinen tartunta havaittiin työntekijällä. Tämän jälkeen ainakin 12 asukkaalla todettiin koronavirustartunta, samoin kuin 13 työntekijällä, New York Times kertoo.

Woodbridgessä, New Jerseyssä sijaitsevassa hoivakodissa ainakin 24 asukkaalla todettiin koronavirustartunta. Myös viidellä työntekijällä todettiin tartunta. Viime keskiviikkona kaikki hoivakodin 94 asukasta evakuoitiin ja hoivakoti suljettiin. Sittemmin ainakin kolme hoivakodin asukasta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, paikallinen Patch-uutissivusto kertoo.