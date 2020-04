Yksistään New Yorkin osavaltiossa yli 100 000 ihmistä on saanut virustartunnan.

Yhdysvalloissa oli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut perjantaina yli 6 500 ihmistä. Varmistettuja tartunnan saaneita oli puolestaan lähes 258 000 Määrät perustuvat Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin.

New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan hänen osavaltiossaan tartuntatapauksia on liki 103 000. Kuolleita on lähes 3 000, kertoo CNN. Sairaanhoitotarvikkeiden puutteen takia Cuomo sanoo aikovansa allekirjoittaa määräyksen, jolla osavaltio voi ottaa hengityskoneita ja ihmisten suojavarusteita laitoksilta, jotka eivät niitä tällä hetkellä tarvitse. Hengityskoneet ja suojavarusteet on tarkoitus jakaa muun muassa sairaaloille.

Cuomo sanoi, että hengityslaitteet palautetaan tai korvataan aikanaan alkuperäisille omistajille.

– Jos ette saa hengityskonetta takaisin, annan henkilökohtaisen takuuni siitä, että se maksetaan teille, Cuomo sanoi.

Arvovaltainen terveysviranomainen haluaa liikkumisrajoitukset kaikkialle

Yhdysvalloissa kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci ihmettelee, miksi koko maahan ei ole annettu määräystä, jolla ihmisiä kehotettaisiin pysymään kotona koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– En ymmärrä, miksi niin ei tehdä, Fauci sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

Kuvernööri Andrew Cuomo.

Kolmisenkymmentä osavaltiota on jo määrännyt asukkaansa pysymään kotona. Faucin mukaan loppujenkin pitäisi tehdä niin kiireesti.

– En halua mukaan siihen keskusteluun, jossa pohditaan liittovaltion määräysten ja osavaltioiden oikeuksien välistä suhdetta. Mutta jos katsoo, mitä tässä maassa parhaillaan tapahtuu, en ymmärrä, miksi määräystä ei anneta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti sanonut, ettei usko koko maata koskevan määräyksen olevan tarpeellinen, koska eri alueiden tilanteet poikkeavat niin paljon toisistaan.

Perussa ihmiset pääsevät ulos vuoropäivinä

Perussa yritetään estää koronaviruksen leviämistä päästämällä ihmiset ulos kodeistaan vuoropäivinä. Miehet saavat ulkoilla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, kun taas naiset pääsevät ulos tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Sunnuntaisin ulos ei saa mennä kukaan.

Perun presidentin MartinVizcarran mukaan vuorottelu pidetään voimassa runsaan viikon. Presidentin mukaan vuorojärjestelyllä pyritään puolittamaan ihmisten kontaktit.

Vuorottelu ei koske elintärkeillä aloilla työskenteleviä.

Panama otti käyttöön samanlaisen vuorottelujärjestelmän jo maanantaina.

Perussa on todettu yli 1 400 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 55 ihmistä.

Valoa tunnelin päässä Wuhanissa

Elämä on hiljalleen palailemassa kiinalaiseen 11 miljoonan asukkaan Wuhanin kaupunkiin. Kaduilla näkyy jälleen autoja ja ihmisiä ostoskeskuksissa. Mutta koronaviruspandemian syntysijoilla häilyy edelleen tartuntataudin varjo.

Hubein maakunta ja sen pääkaupunki Wuhan ovat olleet käytännöllisesti katsoen kokonaan kiinni tammikuun loppupuolelta asti. Suurin osa Kiinassa koronaan kuolleista yli 3 300 ihmisestä on juuri Wuhanista ja Hubein maakunnasta, samoin valtaosa Kiinan virallisesti raportoiduista yli 81 600 tautitapauksesta.

Kiina suojautuu nyt ulkomailta tulevia koronatartuntoja vastaan, ja siksi Wuhanin viranomaiset sanoivat perjantaina, että täysin tavanomaiseen elämään paluu vie vielä aikaa. Kaupungin viranomaisia on ohjeistettu pitämään kiinni vielä monista liikkumista koskevista rajoituksista. Niinpä edelleen rajoitetaan muun muassa ihmisten kokoontumisia.