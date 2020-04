Pietarissa desinfioidaan nyt jopa metropoletit – metron käyttäjämäärät romahtaneet yli 80 prosenttia

Venäjä heräsi nopeasti leviävän koronaviruksen vakavuuteen. Metron käyttö romahti 86 prosenttia vuoden takaisesta.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov on ottanut käyttöön useita varotoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pietarissa desinfioidaan nyt metron pääsylippuina käytettäviä poletteja, venäläismediat uutisoivat.

Pietarilaiset saavat 55 ruplaa (n. 0,65 euroa) maksavat polettinsa metrojen kassoilta desinfiointiaineen tuoksun saattelemana. Uudet, avaamattomat polettipakkauksetkin saavat desinfiointiainetta ennen kuin niiden sisältö luovutetaan kansalaisille.

Metroasemien sisäänkäynneissä seisoviin automaatteihin kilahtavat poletit lähetetään desinfioitavaksi tyhjennyksien jälkeen. Myös käytössä olevat metrovaunut saavat säännöllisen desinfiointisuihkun.

55 ruplaa (n. 0,65 euroa) maksava Pietarin metroliikenteen poletti desinfioidaan nyt koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Maan johto on tehnyt viimeisen viikon aikana nopeita suunnanmuutoksia koronavirusta torjuakseen.

Tällä viikolla voimaan astuivat voimaan osaa venäläisistä koskevat ulkonaliikkumiskiellot. Esimerkiksi kaikki yli 65-vuotiaat on määrätty pysymään kotonaan. Muita on kehotettu vähentämään sosiaalisia kontakteja ja pysymään mahdollisimman eristyksissä.

Eristystoimet ovat purreet, nimittäin Pietarin metroliikenteen käyttöaste on romahtanut 86 prosenttia vuoden takaisesta. Normaalisti metromatkustajia on noin kaksi miljoonaa päivässä, nyt heitä on alle 300 000.

Putin allekirjoitti tällä viikolla lain, jonka myötä maahan on mahdollisuus julistaa poikkeustila, minkä turvin hallituksella tulee olemaan tiettyjä lisävaltuuksia koronaviruksen torjuntaa varten. Vielä viime viikolla Kremlinin tiedottaja Dmitri Peskov vähätteli tällaista poikkeustilan tarvetta.

– Meillä ei ole de-facto epidemiaa ja meillä on de-facto tilanne paljon parempi kuin muissa maissa, Peskov vastasi tuolloin toimittajien kysymykseen poikkeustilan tarpeellisuudesta.

Fontanka.ru:n mukaan Venäjällä oli torstaihin mennessä todettu 3 548 koronavirustapausta, joista 770 todettiin edeltävän vuorokauden aikana.