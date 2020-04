Ruotsin pääepidemiologi myöntää yhden virheen koronataistelussa

Anders Tegnellin mukaan vastuu mahdollisesta väärästä linjasta jakautuu poliitikkojen ja virkamiesten kesken.

Ruotsin koronakasvoksi noussut Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell esiintyy tänään itsekriittisenä SVT:n Skavlan-ohjelman haastattelussa.

Paikallisen kansanterveyslaitoksen asiantuntijana Tegnell on pitkälti vastannut siitä, miten Ruotsi on reagoinut epidemiaan. Ruotsin poliittinen johto on myös toiminut suositusten mukaisesti. Ruotsissa moniin rajoituksiin ryhdyttiin myöhemmin kuin muualla, ja esimerkiksi koulut ovat yhä auki ja lasten harrastustoiminta jatkuu edelleen, tosin uusimpien suosituksien mukaan vain ulkona.

Yllä olevalta videolta voit katsoa perjantai-illan IS Uutiset. Lähetyksessä kerromme muun muassa, miten valtavat erot koronakuolleisuudessa on ollut eri maissa väkilukuun suhteutettuna.

Anders Tegnell on vastannut Ruotsin koronalinjasta.

Valittua linjaa kohtaan on esitetty kritiikkiä niin kotona kuin ulkomailla, kun kuolleiden määrä on kasvanut. Ruotsin linjalla on myös puolustajansa. Ruotsissa uskotaan, että väestön vastustuskyky kasvaa nopeammin kuin muualla, ja maa on ennen pitkää paremmassa asemassa kuin muut.

Tegnell puolustaa tätä linjaa edelleen. Aftonbladetin mukaan häneltä kuitenkin kysytään ohjelmassa, kuka kantaa vastuun, jos Ruotsin valinta onkin huonompi. Tegnellin vastaus: sekä poliitikot että viranomaiset, joilla hän tarkoittaa siis myös itseään.

– Luulen että jälkikäteen osoitellaan molempia, Tegnell toteaa.

Tegnell myöntää kuitenkin yhden selkeän virheen Ruotsinkin menettelyssä.

– Olisimme voineet alkaa aiemmin keskustella, mitä meidän pitää tehdä etukäteen, Tegnell sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsi reagoi koronavirusuhkaan myöhässä. Se johtui siitä, että covid-19-taudin vakavuutta ei ymmärretty vielä siinä vaiheessa kun se levisi Kiinassa.

– Monet meidän tavoin näkivät mitä tapahtui ja ajattelivat, että ehkä siitä ei tule sen enempää.

– Luulen että kaikki olivat sokissa, kun Italiassa tapahtui mitä tapahtui, hän kuvailee.

Ruotsissa saatetaan yhä lisätä koronavastatoimia. Tegnell toteaa kuitenkin ohjelmassa, että esimerkiksi esikoulujen sulkemiseen tuskin enää mennään.

– On vaikea nähdä, että ne suljettaisiin koko maassa, varsinkin kun olemme tulleet epidemiassa jo näin pitkälle, Tegnell sanoo.