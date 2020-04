Kilpailu vähissä olevista suojavarusteista kiihtyy Yhdysvalloissa: Kertakäyttöiset kasvomaskit jopa 7 euroa kappaleelta

Osa suojavarusteista on perinteisesti valmistettu Kiinassa, mutta koronakriisin alettua siellä maa vähensi tuotteidensa vientiä maasta. Nyt vienti on hiljalleen palautumassa.

Suojavarusteiden hinnat ovat nousseet pilviin Yhdysvalloissa. Sijoitusfirmojen pelätään taivuttelevan valmistajia hyötymään tilanteesta nostamalla hintoja.

Pula suojavarusteista on johtanut maailmalla hintojen nousuun ja pelkoon kiskonnasta. Epäilyjä on herännyt myös toisten maiden tilausten kaappaamisesta.

Koronasuossa rämpivä New Yorkin osavaltio on maksanut suojahanskoista noin 15 senttiä parilta, kun hinta on normaalisti viidesosa sitä. Kertakäyttöisten kasvomaskien hinnat ovat nousseet jopa 7 euroon kappaleelta, mikä on 15-kertainen summa normaalitilanteeseen nähden. Myös infuusiopumppujen ja kannettavien röntgenlaitteiden hinnat ovat moninkertaistuneet ja nousseet pilviin.

Koska koko liittovaltiota koskevaa linjausta ei ole, pula tarvikkeista on ajanut Yhdysvaltojen osavaltiot ja kaupungit kilpailemaan keskenään tarvikkeista. Osa varusteista on perinteisesti saapunut maahan Kiinasta, mutta koronakriisin alettua siellä maa vähensi tuotteidensa vientiä maasta. Nyt vienti on jälleen palautumassa, mutta Huffington Postin haastatteleman newjerseyläisen tuontifirman mukaan hinnat ovat jopa 15 tai 20 kertaa korkeammat.

Kanada selvittää parhaillaan ohjattiinko maahan Kiinasta tilattu tarvikelasti Yhdysvaltoihin. Pääministeri Justin Trudeau ilmaisi huolensa saamistaan tiedoista torstain tiedotustilaisuudessa.

– Teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Ymmärrämme, että Yhdysvalloilla on todellinen tarve, mutta niin on Kanadallakin, Trudeau lausui Sky Newsin mukaan.

Itä-Ranskan koronapesäkkeessä toimiva lääkäri osoitti sormellaan amerikkalaisia. RTL-kanavalle puhuneen tohtori Jean Rottnerin mukaan joukko amerikkalaisia viranomaisia oli rynninyt kiinalaiselle lentokentälle ja vienyt koneellisen Ranskan tilaamia maskeja.

– Kiitoradalla tulevat amerikkalaiset, ottavat esiin käteistä ja maksavat kolme-nelinkertaisen summan tilauksestamme. Meidän täytyy todellakin taistella.

Samaan aikaa Yhdysvallat kertoi, että New Yorkiin ollaan toimittamassa lähes 200 000 suojamaskia, jotka FBI:n uusi hamstrauksenvastainen iskuryhmä löysi.

Tuotteiden omistaja pakotettiin luovuttamaan varastonsa valtiolle poikkeuslain nojalla. Samalla löytyi lähes 600 000 paria suojahanskoja, 130 000 kirurginmaskia, desinfiontisuihkeita ja -pyyhkeitä. Omistajalle maksetaan viranomaisten mukaan ”reilu markkinahinta”.

Muun muassa Italian Milanossa on perustettu paikallista tuotantoa valmistamaan hengityssuojia.

Oman lisänsä tilanteeseen tuovat sijoittajat. Tutkivan journalismin sivusto The Intercept julkaisi ääninauhan maaliskuun alussa pidetyistä kansainvälisestä terveydenhuoltoalan kokouksista, joissa kuullaan miten suuren Barclay’s-sijoituspankin johtaja pyrki ehdottamaan ja painostamaan tuottajayrityksiä nostamaan muun muassa suojavarusteiden hintoja kysynnän vuoksi. Suurin osa yrityksistä tyrmäsi kysymyksen välittömästi.

– Sanoisin, että tällaisessa kriisissä tehtävämme on ennen kaikkea asiakkaan palvelu. Ja siitä lähtökohdasta meillä on tietyt sopimukset hinnoittelusta. Joten emme lähde hyötymään tästä ja lypsämään asiakkaita nopean hyödyn vuoksi, Owens & Minor -yhtiön johtaja Edward Pesickan kuullaan toteavan tiukasti.