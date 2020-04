Koronaskandaali Venäjän Pitkärannassa: Lääkärit irtisanoutuivat protestiksi – ei suojaimia, hengityskoneet rikki…

Venäjän Karjalan Pitkärannassa lääkäreitä on irtisanoutunut protestiksi karuille olosuhteille, joissa heidän pitäisi hoitaa tulevia koronaviruspotilaita.

Venäjän Karjalassa on puhjennut skandaali, jossa tasavallan viranomaiset syyttävät lääkäreitä haluttomuudesta hoitaa tulevia koronaviruspotilaita.

Paikallisissa tiedotusvälineissä on ollut artikkeleita, joiden mukaan Pitkärannan keskussairaalasta on irtisanoutunut anestesialääkäreitä ja tehohoitoon erikoistuneita lääkäreitä sen vuoksi, että he ”eivät halua hoitaa koronaviruspotilaita”.

Irtisanoutuneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta heitä on ainakin kaksi.

– He perustelivat irtisanoutumistaan sillä, että he eivät halua työskennellä koronaviruksen saaneiden potilaiden kanssa. Nyt tilalle on löydetty korvaavaa tehohoidon henkilökuntaa ja tarpeen tullen avuksi tulevat asiantuntijat Sortavalan aluesairaalasta sekä Petroskoista, Karjalan terveysministeri Mihail Ohlopkov selitti Stolitsa na Onego -uutissivustolle.

Ohlopkovin mukaan Karjalassa ei ole toistaiseksi todettu yhtään koronavirustartuntaa, joten lääkäreiden irtisanoutuminen ei ole vaarantanut kenenkään hoitoa. Runa-uutissivuston mukaan Karjalassa on kuitenkin jo kolme henkilöä, joiden epäillään sairastuneen koronavirukseen.

Pitkärannan sosiaalisessa mediassa on levinnyt hyvin toisenlainen versio tapahtuneesta.

– Ei ole millä työskennellä, ei ole millä lääkitä, siksi terveydenhuollon työntekijät pelkäävät sairastuvansa, paikalliset ihmiset kirjoittivat sosiaalisessa mediassa.

Pitkäranta sijaitsee Laatokan rannalla noin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Kyse on talvi- ja jatkosodan päätteeksi Neuvostoliitolle luovutetusta alueesta, joka kuului Suomen aikana Impilahden kuntaan.

Tämä kuva on Moskovasta, jossa sairaalat ovat paremmin varusteltuja kuin esimerkiksi Karjalassa. Spasokukotskin klinikan henkilökunta mittasi kuumeta potilaalta torstaina.

Ortodoksinen uutissivusto Pravmir on haastatellut yhtä irtisanomisilmoituksen jättänyttä lääkäriä, joka kertoo artikkelissa karuja näkemyksiä sairaalan tilanteesta.

Julija Vinogradova työskenteli Pitkärannan keskussairaalan tehohoito-osaston johtajana ennen eroilmoitustaan.

Vinogradovan mukaan sairaalan taso oli romahtanut jo ennen koronavirusepidemiaa, sillä sairaalassa ei ole yhtään kirurgia. Kun Karjalassa ryhdyttiin varautumaan koronavirukseen, Pitkärannan sairaalasta päätettiin tehdä virussairaala Vinogradovan mukaan kysymättä mitään henkilökunnalta.

– Olimme mykistyneitä. Minä kyselin koko ajan, missä ovat suoja-asut?

Kun asuja tuotiin lopulta sairaalaan, Vinogradova kertoo hämmästyneensä uudelleen. Lääkäreille oli tuotu läpinäkyviä suoja-asuja, joita Vinogradovan mukaan käytetään normaalisti rakennus- ja maalaustöissä. Asut ovat höyrynkestäviä ja vesitiiviitä.

Lisäksi lääkäreille oli tuotu hengityssuojaimia, jotka olivat Vinogradovan mukaan ”likaisia ja miten-kuten ommeltuja”. Jo aiemmin Venäjällä kerrottiin, että maan vankiloissa vangit on valjastettu ompelemaan hengityssuojaimia.

Lue lisää: Venäjä määräsi vangit valmistamaan koronaviruksen suojapukuja ja hengityssuojaimia

Vinogradovan mukaan henkilökuntaa kehotettiin pukemaan rakennustyöläisten suoja-asu alle ja sen päälle normaali lääkärin sairaala-asu.

Lisäksi sairaalaan oli ostettu rautakaupasta muutamia rakennustöihin tarkoitettuja hengityssuojaimia, mutta Vinogradovan mukaan niiden suojauskyky ei ole riittävä koronaviruksen tapaista uhkaa vastaan.

– En kehota ketään terveydenhuollon henkilökunnasta irtisanoutumaan, mutta kehotan: Vaatikaa itsellenne suojaa. Jos minulle olisi annettu kunnon työasut, en olisi irtisanoutunut.

Vinogradovan kanssa yhtä aikaa irtisanoutui hänen kollegansa Jelena Dikovitskaja. Huhujen mukaan myös heidän kollegansa ovat pohtineet työn jatkamisen mielekkyyttä, elleivät henkilökunnan olosuhteet parane.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti torstaina kansalle jo toisen tv-puheen reilun viikon sisällä koronaviruksen vuoksi.

Vinogradovan mukaan Pitkärannan sairaalassa on tällä hetkellä vain yksi aikuisten hengityskone, jota voi käyttää, mutta senkin happimittari on epäkunnossa. Parhaillaan sairaalassa kunnostetaan hänen mukaansa kiireellä muitakin, jo pitkään rikki olleita hengityskoneita, joiden korjaamista ei ole voitu tehdä aiemmin rahapulan vuoksi.

Ainoaa kutakuinkin toimivaa hengityskonetta ei ole voitu remontoida siksi, että siihen on ollut kytkettynä vaikeaa keuhkokuumetta sairastava nainen. Sairaalan toinen hengityskone on puolestaan tarkoitettu vastasyntyneille.

Vinogradova kertoo seuranneensa tämän kaiken keskellä ihmetyksellä sitä, kuinka presidentti Vladimir Putin lähettää koronavirusapua sekä Italiaan että Yhdysvaltoihin.

– Näin, että sinne oli lähetetty venäläisiä hengityskoneita, jotka on tehty Uralilla sijaitsevassa tehtaassa. Ja meillä itsellämme ei ole laitteita eikä varusteita. Suojapukuja on mielestäni vain Moskovassa ja Pietarissa.

Vinogradovan mukaan kaiken tämän keskellä Pitkärannan sairaalan johto antoi kuitenkin ymmärtää Karjalan tasavallan johdolle, että sairaalassa kaikki on kunnossa.

– Lehdissä kirjoitetaan, että me erosimme siksi, että emme halua työskennellä tulevien potilaiden kanssa. Mutta kyse ei ole siitä. Me olemme ilman suojausta. Miksi pitäisi heittäytyä tankin eteen ilman kranaattia? Jos voisin pelastaa hengelläni maailman, tekisin sen. Mutta jos minä sairastun ja kuolen, en auta silloin ketään.

Vinogradova kertoo olevansa 59-vuotias ja hänellä on takanaan liki 40 vuoden ura, joten hän ei valita omien sanojensa mukaan turhasta.

– Olen ollut pitkään tehohoito-osaston johtajana ja olen se henkilö, joka on seissyt kuolemaa tekevän potilaan vierellä. Tiedän, mistä puhun.

Venäjän sairaaloiden kyky hoitaa koronaviruspotilaita huolettaa. Moskovassa rakennetaan parhaillaan kiireellä uutta sairaalaa, johon voidaan ottaa tarpeen tullen jopa yli 600 koronaviruspotilasta.

Pitkärannan keskussairaalan on määrä ottaa vastaan koronaviruspotilaita Pitkärannan, Lahdenpohjan, Sortavalan ja Aunuksen alueilta.

Karjalan viranomaisten mukaan Pitkärannan aluesairaala soveltuu koronaviruspotilaiden hoitoon siksi, että siellä on erillinen siipirakennus infektiopotilaille ja sairaala ”täyttää kaikki vaatimukset, jotka ovat tarpeen covid-19-taudin hoitoon”.

Pitkärannan sairaalan ylilääkäri Sergei Anisimov kertoi Stolitsa na Onego -sivustolle, että tällä hetkellä heillä on todellakin vain kaksi hengityskonetta, joista toinen on tarkoitettu lapsille.

Anisimovin mukaan kaksi muuta hengityskonetta on kuitenkin parhaillaan huollettavana, yksi uusi kone on ostettu ja Karjalan terveysministeriön on luvannut lähettää vielä seitsemän muuta hengityskonetta sairaalaan.