5-vuotiaalla As’tonilla on tekoripset ja vahva meikki – nyt puhuvat lapsiaan kauneuskilpailuihin vievät äidit

Tuhannet amerikkalaisäidit toivovat, että lasten kauneuskilpailut kasvattavat heidän tyttärestään tähden. Kohtalona voi kuitenkin olla vararikko.

As’ton Martin saapuu meikattavaksi kello seitsemän aamulla. Hän on viisivuotias ja kyllä, hänen nimensä on sama kuin brittiläisen urheiluauton – heittomerkkiä lukuun ottamatta.

– Hänen isänsä, äiti Yarmicka Martin selittää silmiään pyöritellen.

Martinit ovat ajaneet edellisenä päivänä seitsemän tuntia Louisianan Baton Rougesta Texasin Austiniin, jossa lasten kauneuskilpailuja järjestävä yritys Universal Royalty pitää Christmas Pageant -kisansa.

– Jos Baton Rougessa järjestetään kilpailuja, ne ovat natural. Minä pidän glitzistä, Yarmicka Martin sanoo.

Isä ja tytär, Anthony Martin ja As’ton Martin.

Natural ja glitz ovat nimityksiä erilaisille kauneuskilpailutyypeille. Natural tarkoittaa luonnollista. Lasten meikkaaminen ja suihkurusketukset ovat kiellettyjä, asujen ja kampausten tulisi olla yksinkertaisia.

Glitz tarkoittaa loistetta, ja tämän tyylin kisoissa sitä riittää. Tyttöjen asut ovat täynnä kimaltelevia paljetteja. Meikkaamista ja kampauksia ei rajoiteta, ja valmennus kuuluu asiaan.

Universal Royalty on glitz.

– As’tonilta irtosi juuri hammas. Sanoin hänelle, että yritä pitää sitä kisaan asti, Yarmicka Martin kertoo.

– En aio ottaa riskejä. Aion varata ajan ja teettää hänelle proteesit ylös ja alas.

Trista Cardona ottaa kuvan As’ton Martinista meikin jälkeen.

As’ton Martin on harjoitellut esiintymistä.

Ammattilaisten meikkaus ja hiustenlaitto maksavat 150 dollaria. Martinit vuokraavat kisoihin useita asuja ja ostavat tekokynsiä ja -ripsiä.

– Me hankimme hänelle juuri mallivalmentajan. Hän kertoo, miten pitää kävellä ja kuinka asettaa jalat seisoessa – pikkujuttuja. 125 dollaria on kova tuntihinta, mutta se on sen arvoista. Kilpailuissa näkee kyllä, ketkä tytöt ovat saaneet valmennusta.

Tämä on As’ton Martinin kuudes kauneuskilpailu. Kuntosalin vastaanottovirkailijana työskentelevä Yarmicka Martin ei halua edes arvioida, kuinka paljon perhe on käyttänyt kisoihin rahaa. Äiti ja tytär harjoittelevat esiintymistä päivittäin.

– Katsoin jatkuvasti Toddlers and Tiaras -ohjelmaa. Ajattelin aina, että jos minulla olisi tyttö, haluaisin hänet mukaan.

Toddlers and Tiaras (2009–16) pyöri myös Suomessa nimellä Amerikan lapsimissit. Tosi-tv-sarjassa seurattiin tyttöjen ja heidän perheidensä taistelua kauneuskilpailuissa. Sen ollessa televisiossa lasten kauneuskilpailut olivat Yhdysvalloissa suositumpia kuin koskaan.

Universal Royalty -kisaorganisaation omistaja Annette Hill, 54, oli sarjassa näkyvässä roolissa. Samalla kun As’ton Martinia meikataan lentokenttähotellin kokoussalin takaosassa, sinisiin shortseihin ja t-paitaan pukeutunut Hill asettelee lavasteita kuntoon saman huoneen toisessa päässä. Hill pitää huolen siitä, että valtavat pokaalit ovat suorissa riveissä ja pääpalkintona oleva seteliviuhka on aseteltu näyttävästi.

Hill tutustui kauneuskilpailuihin omien tyttäriensä kautta. Hän heittäytyi niihin täysillä tyttöjen ollessa taaperoiässä.

– Kun he olivat neljä- ja viisivuotiaita, he kertoivat, etteivät halua enää kilpailla. Itse ajattelin silloin pelkästään kauneuskilpailuja, Hill kertoo.

– Romahdin viideksi minuutiksi, mutta sitten sanoin, että tehkää mitä haluatte, minä aloitan oman kauneuskilpailubisnekseni.

Universal Royaltyn kilpailuissa jokainen saa palkinnon.

Universal Royalty järjestää kilpailun noin kerran kuukaudessa, lähinnä Texasissa ja sen naapuriosavaltioissa. Se kerää liikevaihtonsa osanottomaksuilla, jotka voivat kohota satoihin dollareihin osallistujaa kohden.

Austinissa pääpalkintona on 500 dollaria käteistä, mutta vuoden suurimmassa kilpailussa summa on 10 000 dollaria.

Tällä hetkellä kisat ovat tauolla koronaviruspandemian takia. Historia toistaa itseään, sillä lasten kauneuskilpailujen ensimmäinen buumi loppui Yhdysvalloissa 1950-luvulla polioepidemiaan. Modernit lasten kauneuskilpailut syntyivät 1960-luvulla samalla kun televisio toi aikuisten missikisat jokaiseen amerikkalaiskotiin.

Lasten kisoja ei kuitenkaan televisioitu, eivätkä tiedotusvälineet kiinnittäneet ilmiöön paljon huomiota ennen JonBenet Ramseyn kuolemaa vuonna 1996. Kuusivuotiaan tytön murhamysteeri synnytti valtavan mediakohun, ja tv-kanavat näyttivät videoita kauneuskilpailuista, joihin Ramsey oli osallistunut.

JonBenet Ramseyn traaginen kohtalo jäi monen mieleen Suomessakin. Surmaajaa ei koskaan saatu kiinni.

Ramseyn surmaaja on yhä arvoitus, eikä rikoksella ollut tiettävästi mitään tekemistä kauneuskilpailujen kanssa. Tapaus kuitenkin nosti julkisuuteen alakulttuurin, josta suurin osa amerikkalaisista ei tiennyt. Tiedotusvälineiden reaktiot olivat pääasiassa paheksuvia. Arvostelijat olivat huolissaan lasten seksualisoinnista ja kilpailujen vaikutuksesta lasten psyykeeseen.

Huomio kuitenkin vain nosti kauneuskilpailujen suosiota. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tosi-tv teki kisoista entistäkin tunnetumpia.

Kello on 8.50, ja Laura Beltran myöntää olevansa hermostunut. Hän pukee hotellihuoneessaan kolmivuotiasta tytärtään Cattleya Acalaa punaiseen röyhelömekkoon, jonka strassit kimaltelevat. Cattleyalla on tekoripset, säihkyvä luomiväri ja punatut posket.

– Viimeksi hän oli varmaan ainoa, jolla ei ollut meikkiä, Beltran sanoo.

– Toisilla oli kimaltelevat asut, joten hänellä ei ollut mahdollisuutta voittaa. Nyt hänelläkin on kimalteleva asu. Se kirjaimellisesti sokaisi minut.

Armando Acala ja Laura Beltran pukevat tytärtään Cattleya Acalaa.

Tämä on Cattleyan neljäs kauneuskilpailu. Beltran ja Cattleyan isä Armando Acala ovat ajaneet edellisenä iltana työpäivänsä jälkeen kuusi tuntia Länsi-Texasin Lubbockista Austiniin. Beltran työskentelee kahvilassa, Acala maatilalla.

He ovat panostaneet kisaan paljon: kaksi hotelliyötä, osallistumismaksut, mittatilausasut ja meikkaajan sekä kampaajan palvelut nostavat kulut nelinumeroisiksi.

– Haluan hänen voittavan, Beltran toteaa.

Armando Acala asettaa Cattleya Acalan korvakorun paikalleen.

Tähtiartistit Britney Spears, Katy Perry ja Demi Lovato osallistuivat lapsina kauneuskilpailuihin. Tosi-tv:n ja sosiaalisen median aikakaudella suosituimmat lapsimissit ovat ansainneet miljoonia. Beltran ja Acala myöntävät, että he unelmoivat Cattleyan menestyvän viihdealalla.

– Se muuttaisi elämämme, Acala sanoo hiljaa ja vakavasti.

Kilpailu alkaa puoliltapäivin. Annette Hill on vaihtanut aamun t-paidan tyylikkääseen mustaan puseroon ja laittautunut lähes yhtä huolellisesti kuin kilpailijat. Hän juontaa tapahtuman samankaltaisella rutiinilla kuin Janne Porkka vetää firman pikkujoulut: ammattimaisesti innostunutta esittäen.

Ensin on vuorossa varsinainen kauneuskilpailu. Lapset kävelevät vuorollaan lavalla edestakaisin ja keimailevat kolmen naisen tuomaristolle pehmeän musiikin soidessa taustalla. Nuorimmat osanottajat käyvät lavalla saattajan kanssa.

Cattleya Acala.

Kauneuskilpailun jälkeen kilpaillaan jouluasuissa, sitten omavalintaisessa rooliasussa ja lopuksi on vuorossa kykykilpailu. Jokaisesta kategoriasta pitää maksaa oma osallistumismaksunsa. As’ton Martin ja Cattleya Acala osallistuvat kaikkiin kategorioihin.

Osanottajia on noin 30, heistä neljä poikia. Vanhimmat kilpailijat ovat 14-vuotiaita, nuorin, Alyssa Howard on kolmeviikkoinen. Kristen Howard ilmoitti tyttärensä kisaan raskaana ollessaan, heti saatuaan tietää tämän sukupuolen. Perhe ajoi Pohjois-Dakotasta Austiniin 22 tuntia.

– Äitini laittoi minut ensimmäisiin kauneuskisoihini, kun olin nelivuotias, ja kävin niissä kunnes aloitin opiskelut. Näissä pääsee tälläytymään ja näyttämään taitonsa, Kristen Howard sanoo.

Kristen Howardin tytär Alyssa osallistuu kilpailuun kolmeviikkoisena.

Miltä Amerikan lapsimissit sitten pohjoismaalaisiin silmiin näyttävät?

On absurdia kilpailuttaa lapsia heidän ulkonäkönsä perusteella, mutta jos tämän lähtökohdan pystyy hetkeksi unohtamaan, tapahtumaa voi kuvata jopa lämminhenkiseksi. Näyttää siltä, että jokaista kilpailijaa on kannustamassa vähintään hänen oma perheensä, joillain myös ystävät ja sukulaiset. Myös muiden lapsille taputetaan.

Ja kenen sydän ei sulaisi, kun lavalle nousee isä kantaen sylissään nukkuvaa rusettipäistä vauvaa?

Kyllä, meikit ja asut näyttävät oudoilta lasten päällä. Kolmivuotias Cattleya Acala tanssii kykykilpailussa navan paljaaksi jättävä toppi yllään ja keinuttaa lantioitaan.

Yarmicka Martin kannustaa tytärtään. Universal Royaltyn kilpailuissa jokainen saa palkinnon.

Laura Beltran ohjaa tyttärensä Cattleya Acalan tanssia.

Tässä kontekstissa, kun yleisönä on vain kilpailijoita ja heidän läheisiään, se ei kuitenkaan vaikuta seksuaaliselta. Se on vain osa tämän alakulttuurin käytäntöjä, samaan tapaan kuin vaikkapa voimistelijoiden niukat kilpailuasut ja taitoluistelijoiden lentosuukot.

Lasten kauneuskilpailuista on julkaistu hyvin vähän akateemisia tutkimuksia. Alan johtava asiantuntija on Brownin yliopiston kasvatustieteiden professori Hilary Levey Friedman. Soitan hänelle.

Levey Friedman kertoo, ettei ole koskaan itse osallistunut kauneuskilpailuihin mutta ne ovat olleet aina osa hänen elämäänsä. Hänen äitinsä Pamela Eldred kruunattiin Miss Amerikaksi 1970. Kun Levey Friedman opiskeli Harvardin yliopistossa sosiologiaa, hän päätti tehdä kandidaatintyönsä lasten kauneuskilpailuista.

– JonBenet Ramseyn murha oli tapahtunut hiljattain, ja vaikka en sitä silloin tajunnutkaan, oli se myös minulle tapa tuntea yhteyttä äitiini kaukana kotoa asuvana nuorena opiskelijana, Levey Friedman kertoo.

Levey Friedman julkaisee elokuussa kauneuskilpailuja käsittelevän kirjan Here She Is: The Complicated Reign of the Beauty Pageant in America.

Kirjassaan Levey Friedman lainaa People-lehteä, joka arvioi vuonna 2011, että Yhdysvalloissa järjestetään vuosittain yli 5 000 lasten kauneuskilpailua, joihin osallistuu 250 000 lasta. Professorin mukaan määrä on saattanut hieman laskea viime vuosina, mutta todellista lukua ei tiedä kukaan.

– Lasten kauneuskilpailujen suosio on aina aaltoliikkeessä. Kun ne ovat esillä enemmän, ihmiset myös osallistuvat niihin enemmän, Levey Friedman sanoo.

” Yhteistä oli se, että kaikkien kohdalla kauneuskilpailut olivat vaikuttaneet voimakkaasti äitisuhteeseen.

Levey Friedman haastatteli kandidaatintyötänsä varten kauneuskilpailuihin osallistuvien tyttöjen äitejä. Heistä yli puolet oli työväenluokkaisia, mikä tarkoittaa, että perheen kummallakaan vanhemmalla ei ollut korkeakoulutusta. Tämä oli vaikutelma myös Austinissa.

Monet äidit toivoivat tyttäriensä pääsevän kauneuskilpailuiden avulla viihdealalle. Myös ne äidit, jotka eivät haaveilleet jälkikasvunsa päätyvän laulajaksi tai näyttelijäksi, uskoivat kauneuskilpailuiden opettavan tytöille arvokkaita taitoja kuten esiintymiskykyä, itseluottamusta ja pitkäjänteisyyttä.

Levey Friedman lähestyi 15 vuotta myöhemmin samojen äitien tyttäriä. Osa heistä oli korkeakoulutettuja, mutta ainakin yksi oli kuollut huumeiden yliannostukseen. Naisten muistot kauneuskilpailuista vaihtelivat laidasta laitaan, mutta lähes kaikki sanoivat saavuttaneensa niiden avulla itseluottamusta.

– Yhteistä oli se, että kaikkien kohdalla kauneuskilpailut olivat vaikuttaneet voimakkaasti äitisuhteeseen, Levey Friedman sanoo.

Vaikutus saattoi olla niin negatiivinen kuin positiivinen riippuen siitä, miten äidit yhteiseen harrastukseen suhtautuvat.

– Sama pätee kaikkiin asioihin, myös positiivisina pidettyihin harrastuksiin kuten shakkiin tai matematiikkakilpailuihin. Jos lasta painostaa liikaa, se on haitallista.

Monet ulkopuoliset uskovat kauneuskilpailuiden vääristävän lasten minäkuvaa, mutta siitä ei ole tieteellistä näyttöä. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi syömishäiriöt eivät ole sen yleisempiä kauneuskilpailuihin osallistuneiden keskuudessa kuin muulla väestöllä.

Levey Friedmanin mukaan kauneuskilpailuissa on kuitenkin yksi suuri epäkohta, josta puhutaan harvoin.

– Minusta on erittäin vaikea perustella sitä, miten paljon rahaa perheet käyttävät kilpailuihin. Kauneuskilpailut ovat paljon kalliimpi harrastus kuin melkein mikä tahansa urheilulaji.

Monet vanhemmat näkevät käyttämänsä rahan investointina, mutta tämä perustuu harhakuviin. Kilpailujen nielemät kulut on lähes mahdotonta kattaa palkintorahoilla. Koska työväenluokkaiset perheet ovat kauneuskilpailuissa enemmistönä, ongelma vain korostuu. Levey Friedmanin mukaan kauneuskilpailut ovat ajaneet useita perheitä vararikkoon.

Austinissa kilpailu on päättynyt. Osallistujat ja heidän tukijoukkonsa suuntaavat hotellin aularavintolaan lounaalle. Annette Hill ja hänen avustajansa ryhtyvät kirjaamaan tuloksia.

As’ton Martin kruunataan voittajaksi.

Kun he ovat saaneet työnsä valmiiksi, kysyn Hilliltä, miten lasten kauneuskilpailut ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana.

– Kun minä käytin tyttäriäni kilpailuissa, ne olivat luonnollisempia. Silloin pukeuduttiin Tuhkimo-hameisiin ja valkeaan pitsiin. Lapsilla oli kiharat hiukset eikä meikkiä, Hill sanoo.

– Nykyajan kauneuskilpailuissa loiste, glamour, strassit, paljetit, hiukset ja meikki on kaikki kaikessa.

Tämä ei välttämättä ole täysin totta, sillä myös luonnollisen tyylin kisoja järjestetään edelleen paljon. Hill on kuitenkin taitava markkinoija, joka tietää, että tavallisuus ei herätä huomiota. Ei suomalaislehti matkustaisi Texasiin ihmettelemään kilpailua, jossa lapset esiintyvät kuin koulun valokuvauspäivänä.

Hillille Toddlers & Tiaras oli onnenpotku, ja hän selvästi kaipaa huomiota, jonka sarja hänen liiketoiminnalleen toi.

– Kiistanalaisuus myy, hän sanoo.

” Jos katsot lasta seksuaalisella tavalla, sinussa on jotain vikaa.

Kiistanalaisia lasten kauneuskilpailut ilman muuta ovat. Monet järjestäjät kaihtavat julkisuutta, mutta Hill on valmis vastaamaan myös vaikeimpiin kysymyksiin.

Opettavatko kauneuskilpailut lapsille, että ulkonäkö on tärkeää?

– Se on yhteiskunnan syytä. Ulkonäöstä on tullut tekijä.

Eivätkö kauneuskilpailut seksualisoi lapsia?

– Minusta se on roskaa. Jos katsot lasta seksuaalisella tavalla, sinussa on jotain vikaa. Tämä on kilpailua. Emme me katso lapsia sillä tavalla.

Pedofiilit katsovat.

– Me pyrimme suojelemaan lapsia pitämällä huolen siitä, että heidän vanhempansa ovat heidän kanssaan koko ajan. Me pidämme huolen siitä, että meillä on turvamies. Varmistumme siitä, että kun joku tulee katsomaan kilpailua, he ovat lasten perhettä tai ystäviä, Hill sanoo.

– Jos ovesta astuu sisään joku, jota en tunne, menen hänen luokseen ja kysyn kuka olet ja ketä olet täällä katsomassa. Jos hän ei pysty vastaamaan minulle vakuuttavasti, hän lentää ulos.

Tauon jälkeen jaetaan palkinnot. Niitä on paljon enemmän kuin kilpailijoita, eikä kukaan jää ilman. Jokaisessa ikäryhmässä palkitaan kaunein, parhaiten pukeutunut, kaunein hymy, ”Texasin kokoinen persoonallisuus” ja niin edelleen.

Alle yksivuotiaiden sarjassa parhaiden hiusten palkinnon saa ainoa osanottaja, jolla on näkyviä hiuksia.

Vaikka jokainen saa palkinnon, kyse ei ole kuitenkaan tasajaosta. Joidenkin lasten eteen kasaantuu vuori pehmoleluja ja pokaaleja, toiset saavat tyytyä yhteen nalleen.

Lopuksi jaetaan kilpailun kaksi tärkeintä palkintoa: Beauty Supreme toiseksi parhaat kokonaispisteet keränneelle ja Grand Supreme – sekä 500 dollaria – koko kisan parhaalle. Voittaja on As’ton Martin, joka saa päähänsä hopeanvärisen kruunun ja käteensä ison viuhkan 20 dollarin seteleitä. Pokaali on tyttöä pidempi.

Cattleya Acala saa vain yhden palkinnon. Hänen äitinsä Laura Beltran häviää hotellihuoneeseensa.

Beltran lähestyy minua illalla hotellin aulassa. Hän pyytää anteeksi käytöstään ja kertoo, että kyse oli sekaannuksesta. Hill oli sanonut Beltranille jättäneensä epähuomiossa välistä Cattleyan ikäluokan. Tyttö palkitaan jälkikäteen ikäluokan parhaana, ja Beltran tuntee olonsa helpottuneeksi.

Kahta kuukautta myöhemmin Cattleya osallistuu jälleen Universal Royaltyn kauneuskilpailuun Austinin esikaupungissa. Tällä kertaa hän on ikäluokkansa ainoa osanottaja ja kerää pinon pokaaleita. Lopuksi hänelle ojennetaan Grand Supremen titteli ja palkintoraha, joka on tällä kertaa 200 dollaria.

Laura Beltran päivittää Facebook-sivulleen ylpeänä:

– Tulimme ottamaan kaiken, ja se on täsmälleen minkä teimme!!!!!!

Liitteenä on kuvia, joista näkyy, että Cattleyan kilpailuasut ovat pienentyneet entisestään.