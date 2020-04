Espanjassa yli 10 000 ihmistä on jo kuollut koronan johdosta.

Torstaina saatiin kuulla yksi hyvä uutinen Pohjois-Espanjasta, kun 93-vuotias mies kotiutettiin sairaalasta La Seu d’Urgeilessa.

Sairastuttuaan koronaan, mies oli sairaalahoidossa viisi päivää. Oheiselle videolle on tallennettu tunteikas hetki, kun 93-vuotias mies poistuu sairaalasta henkilökunnan aplodien saattamana.

Pandemia on vienyt toiseksi eniten ihmishenkiä Espanjassa. 10 003 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä, ja parantuneita on lähes 27 000.

Espanjan hallitus kertoi torstaina, että se aikoo koronviruksen torjumiseksi alkaa tarkkailla matkapuhelindatan avulla, miten hyvin ihmiset noudattavat liikkumisrajoituksia.

– Tavoitteena on analysoida, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ollut ja onko ihmisten liikkuminen kasvamassa vai vähentymässä, hallitus sanoi tiedotteessa.

Espanjan hallinnon mukaan tiedot kerätään anonyymisti eivätkä ne paljasta käyttäjästä henkilökohtaisia tietoja.

Espanjassa on ollut voimassa liikkumisrajoituksia maaliskuusta lähtien. Maaliskuun puolivälissä määrättiin, että ihmiset saavat liikkua ulkona vain käydäkseen töissä tai välttämättömillä asioilla. Kuun lopussa taas kaikki muut paitsi välttämättömien alojen työntekijät määrättiin pysymään kotona.