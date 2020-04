Tieteilijöiltä vakava varoitus: Koronavirus voi levitä keskustelun ja pelkän hengityksen kautta

Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia kertoi huolestuttavasta havainnosta Valkoiselle talolle keskiviikkona.

Covid-19-koronaviruksen on tähän saakka uskottu leviävän ihmisestä toiseen pääasiassa pisaratartuntana aivastamisen ja yskimisen seurauksena ja mahdollisesti myös pintojen kautta. Nyt tieteilijät ovat varoittaneet viruksen voivan mahdollisesti levitä huomattavasti helpommin.

Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian Valkoiselle talolle toimittamassa kirjeessä varoitetaan, että koronavirus saattaa sittenkin levitä ihmisten keskustellessa ja jopa pelkän hengityksen välityksellä.

– Vaikka tämänhetkinen (koronavirusta käsittelevä) tutkimus on rajallista, ovat saatavilla olevat tutkimustulokset johdonmukaisia viruksen aerosolisoitumisesta tavallisesti hengitettäessä, toteaa tiedeakatemian komiteaa johtava Harvey Fineberg kirjeessä.

Fineberg myös kertoo aikovansa itse alkaa käyttää hengityssuojaa kaupassa käydessään viruksen leviämisen estämiseksi. Tähän saakka viranomaiset ovat kyseenalaistaneet kasvosuojan tarpeen arkipäiväisissä tilanteissa. Finebergin mukaan hän aikoo turvautua huiviin, sillä terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tällä hetkellä lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistetut kasvosuojat.

Fineberg lähetti kirjeensä keskiviikkona Valkoisen talon tiede- ja teknologiapolitiikasta vastaavan osaston johtajalle Kelvin Droegemeierille. Asiasta ovat uutisoineet aiemmin muun muassa CNN ja Science-aikakauslehti.

Kirjeessä mainitaan esimerkkinä amerikkalaisen Nebraskan yliopistosairaalan tuore tutkimus, jossa virusta havaittiin runsaasti koronapotilaiden hoitamiseen käytettyjen huoneiden hengitysilmassa. Huoneisiin asennetut laitteet havaitsivat virusta asennettuina 1,8 metrin päähän koronapotilaista ja jopa huoneen ulkopuolelta sairaalan käytävästä.

Myös aiemmissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että koronavirus voisi tarttua uskottua helpommin pintojen välityksellä ja jopa hengitysilmassa olevista aerosoleista. Tällaisia tuloksia saatiin muun muassa maaliskuussa The New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa julkaistussa tutkimuksessa. Myös IS on uutisoinut aiheesta aiemmin.

Suomessa THL ohjeistaa ihmisiä pitämään ulkoillessa vähintään metrin etäisyyden muihin viruksen leviämisen estämiseksi.