Yhdysvaltain merivoimat erotti koronatuskastaan purkautuneen lentotukialuksen kapteenin

Ydinkäyttöisen USS Theodore Rooseveltin kapteenin potkujen syyksi ilmoitettiin epäammattimaisuus. Demokraattien mukaan merivoimat ylireagoi.

Yhdysvaltain merivoimat on vapauttanut koronaviruksen kanssa kamppailevan lentotukialuksen kapteenin Brett Crozierin tehtävistään. Merivoimien mukaan Crozier on osoittanut työssään ”erittäin huonoa johtamista”.

Crozier oli lähettänyt aiemmin noin 20–30 eri henkilölle muistion, jossa hän kuvaili huolenaiheitaan aluksella. Crozier lähetti viestinsä suojaamattoman järjestelmän kautta, minkä seurauksena se vuoti lehdistöön ja aiheutti merivoimien mukaan ”tulimyrskyn”.

Merivoimien väliaikainen sihteeri Thomas Modly kiisti, että tietovuoto olisi ollut erottamisen pääsyy. Modlyn mukaan ratkaisu tehtiin, koska Crozier ei kyennyt toimimaan ammattimaisesti silloin kuin ammattimaisuutta olisi eniten tarvittu.

– Emme ole sodassa, merimiesten ei pidä kuolla, Crozier vetosi muistiossaan.

Tehtävistään vapautettu kapteeni Brett Crozier aluksensa kannella.

Modly kiisti Valkoisen talon painostaneen merivoimia erottamaan Crozierin. Puolustusvoimien johtavat demokraattiedustajat pitävät merivoimien johdon ylireagointina. Heidän mielestään Crozier oli perustellusti huolestunut miehistönsä terveydestä ja turvallisuudesta.

– Vaikka Crozier selvästikin ohitti komentoketjun, aiheuttaa hänen erottamisensa kriittisellä hetkellä epävakautta, mikä todennäköisesti lisää miehistön kohtaamaa riskiä ja vaarantaa laivastomme valmiutta, demokraatit linjasivat.

Theodor Roosevelt on palvellut Yhdysvaltojen merivoimia vuodesta 1986 lähtien.

Yhdysvaltain puolustusviranomaiset kertoivat torstaina CNN:lle, että 114 merimiestä laivalla on saanut koronatartunnan. Tämä on yli kymmenen prosenttia kaikista Yhdysvaltain armeijan tapauksista. Lehtitietojen mukaan tartunnan saaneita on 150–200.

Crozier vaati muistiossaan päättäväisiä toimia ja korosti, että henkilöstön enemmistön poistaminen ydinkäyttöiseltä lentotukialukselta voi tuntua poikkeukselliselta toimenpiteeltä.

Lue lisää: Yhdysvallat evakuoi koronahädässä olevan lentotukialuksen

Lue lisää: Yhdysvaltojen lentotukialuksella riehuu korona – kapteeni anelee apua Pentagonilta: ”Sotilaiden ei tarvitse kuolla”