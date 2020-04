Berliini alkaa sakottaa koronarajoitusten rikkojia

Sakot voivat olla 25–500 euroa rikkomuksen vakavuuden mukaan.

Saksan synkät koronavirustilastot saavat osavaltiot tiukentamaan otettaan liikkumisrajoituksien valvontaa.

Berliinissä ilmestyvä Der Tagesspiegel kertoo, että Berliinin osavaltion hallitus eli Berliinin senaatti päätti, että liikkumisrajoituksia rikkovat saavat sakkorangaistuksia.

Asiasta ilmoitti Berliinin hallintojohtaja Michael Müller torstai-iltana.

Poliiseja maskit kasvoillaan Berliinin Kreuzbergin kaupunginosassa.

Asunnostaan ilman syytä poistuva voi saada 100 euron sakot.

Jos rikkoo turvavälimääräystä, joka on Berliinissä 1,50 metriä, voi saada 25 euron sakon. Jos osallistuu joukkokokoontumiseen, voi saada jopa 500 euron sakot. Rajoitukset ja sakot ovat voimassa pääsiäisen loppuun asti.

Noin 3,7 miljoonan asukkaan Berliinissä on torstai-iltaan mennessä vahvistettu 3223 koronavirustapausta. Kaupungin klinikoilla on hoidettavan yhteensä 448 koronapotilasta, joista 116 on tehohoitoyksiköissä. Berliinissä on toistaiseksi kuollut 20 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Koko Saksassa on yhteensä 84264 sairastunutta. Saksassa on noin 83 miljoonaa asukasta.