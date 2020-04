Tältä näyttää pariisilaisella teho-osastolla, joka hoitaa pelkkiä koronapotilaita – ”Potilaan tila voi muuttua minuutissa”

Uutistoimisto Reutersin kuvaaja pääsi kiertämään sairaalan teho-osastolla Pariisissa, jossa tilanne on koronavirusepidemian vuoksi kriittinen.

Koronavirusepidemia on täyttänyt sairaaloiden teho-osastot ympäri maailman. Keuhko-oireiden vuoksi tehohoitoon päätyvien potilaiden suuri määrä on ajanut monet sairaalat ahdinkoon, kun pulaa on syntynyt niin hengityskoneista kuin suojainten kaltaisista yksinkertaisemmistakin varusteista.

Uutistoimisto Reuters pääsi vierailemaan pariisilaisen sairaalan teho-osastolla, jossa koronaviruspotilaita hoidetaan. Neuilly-sur-Seinessä sijaitsevassa Ambroise Pare -sairaalassa kuvatulla videolla nähdään, kuinka lääkärien ja hoitajien ryhmä varautuu vastaanottamaan ensiavusta teho-osastolle siirrettävän potilaan.

Pariisilaisen Ambroise Pare -sairaalan sisäänkäynti.

Videolla nähdään useita sairaalasängyillä makaavia koronapotilaita, joista monet ovat tarvinneet apua hengittämisessä. Sairaalassa on hoidettavana kaikkiaan 16 koronapotilasta.

Sairaalan teho-osastoa johtava lääkäri Pierre Squara kertoo nuorimman osastolla olevan potilaan olevan 35-vuotias ja vanhimman 77-vuotias.

– Täällä oli 81-vuotias ja pääsettiin eilen pois parantuneena. Kaikki vanhat ihmiset eivät kuole, hän toteaa.

Lääkärin mukaan vaikuttaa siltä että koronavirukseen menehtyvien potilaiden määrä olisi laskemassa suhteessa tehohoitoa vaativien määrään. Hän arvioi että epidemian huippu olisi tulossa jo alle viikon sisällä 7. tai 8. huhtikuuta, joka olisi hyvä uutinen.

Ambroise Pare -sairaalan teho-osastolla hoidetaan koronaviruspotilaita.

Keskiviikko oli Ranskassa tähän saakka synkin päivä koronavirusepidemian aikana, kun sairauteen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa 17 prosentilla yli neljään tuhanteen. Jo yli 6 000 potilasta on Ranskassa tehohoidossa, ja Pariisin alueella tilanne on kriittinen.

Happipulloa valmistellaan tehohoitopotilasta varten.

Ranskalainen Fadoua-niminen hoitaja kuvailee videolla uuvuttavaa työtä osastolla.

– Olemme väsyneitä jokaisen päivän päättyessä. Ja yritämme suojata itsemme parhaamme mukaan, mutta mekin voimme saada Covid-19-tartunnan. Voimme tehdä parhaamme suojautumisessa mutta joudumme silti kysymään: tulemmeko saamaan tartunnan vai emme? hän sanoo.

Toisen hoitajan mukaan heidän tärkein tehtävänsä on varmistaa että koronapotilaiden tila pysyy vakaana.

– Tämä on kaikkein vaikeinta. Se saattaa muuttua tilasta, jossa hänellä on kaikki hyvin minuutissa sellaiseksi että ei ole, Martin-niminen hoitaja kuvailee taudin arvaamattomuutta.