Ruotsissa virus levinnyt vanhainkoteihin. Kuolleita on jo lähes 300.

Uuden koronaviruksen synkät tilastot jatkoivat torstaina mustenemistaan Euroopassa, kun Espanjan viranomaiset ilmoittivat jälleen korkeimmasta uhriluvusta epidemian aikana. Koronaviruksen seurauksena maassa kuoli vuorokauden aikana 950 ihmistä.

Samalla kuolleiden määrä kipusi Espanjassa jo yli 10 000:n. Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä, ja parantuneita on lähes 27 000.

Espanjan hallitus kertoi torstaina, että se aikoo koronviruksen torjumiseksi alkaa tarkkailla matkapuhelindatan avulla, miten hyvin ihmiset noudattavat liikkumisrajoituksia.

– Tavoitteena on analysoida, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ollut ja onko ihmisten liikkuminen kasvamassa vai vähentymässä, hallitus sanoi tiedotteessa.

Espanjan hallinnon mukaan tiedot kerätään anonyymisti eivätkä ne paljasta käyttäjästä henkilökohtaisia tietoja.

Espanjassa on ollut voimassa liikkumisrajoituksia maaliskuusta lähtien. Maaliskuun puolivälissä määrättiin, että ihmiset saavat liikkua ulkona vain käydäkseen töissä tai välttämättömillä asioilla. Kuun lopussa taas kaikki muut paitsi välttämättömien alojen työntekijät määrättiin pysymään kotona.

"Koronaepidemian tilanne Tukholmassa on hyvin vakava"

Ruotsissa koronaepidemiaan kuolleiden määrä on noussut 43:lla yhteensä 282:een, kertoivat kansanterveysviranomaiset torstaina.

Vahvistettuja tartuntatapauksia on Ruotsissa jo lähes 5 500. Tapausten määrä lisääntyi vuorokaudessa yli 500:lla.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsi on nyt epidemiassa uudella, korkeammalla tasolla, jossa uusia sairaustapauksia kirjataan 400–500 kappaletta päivittäin.

Terveysviranomaiset ovat huolissaan siitä, että erityisesti yli 70-vuotiaiden tautitapaukset ovat lisääntyneet.

– Lähes puolet kaikista sairaalahoitoon joutuvista ovat kaikkein vanhimpia. Olemme saaneet viestejä erityisesti Tukholmasta, mutta myös muualta maasta, että tartuntoja saadaan vanhainkodeissa, Tegnell kertoi.

Ruotsissa tilanne koronaepidemian pahimmalla alueella Tukholmassa on hyvin vakava, sanoi pormestari Anna König Jerlmyr. Hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä sairastuu ja kuolee.

Jerlmyr vetosi Ruotsin hallitukseen, jotta pääkaupunkiin saataisiin muun muassa lisää suojavarusteita.

Tukholmassa virus levisi vanhainkoteihin

Ruotsin radion mukaan ainakin 29:ssä Tukholman alueen vanhainkodissa on jo havaittu koronavirustartuntoja. Työntekijäpuolelta tilannetta on kuvailtu kaoottiseksi. Kaupunki aikoo avata uusia hoitopaikkoja sairaille vanhuksille.

Ruotsi on noudattanut koronaviruksen torjunnassa erilaista strategiaa kuin monet muut Euroopan maat, eikä ihmisten liikkumista ole rajoitettu niin voimakkaasti kuin esimerkiksi Suomessa.

Torstaina pääministeri Stefan Löfven vetosi kansalaisiin, jotta nämä pysyisivät kotona pääsiäisenä.

– Älkää matkustako pääsiäisenä. Pysykää kotona ja sisätiloissa, jos teillä on oireita. Vaara ei ole vielä ohitse. Asiat menevät huonommiksi ennen kuin ne alkavat parantua, hän sanoi Ruotsin yleisradioyhtiön STV:n mukaan.