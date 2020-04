Yhdysvallat havahtui murskaaviin koronalukuihin – ”Tilanne saattaa olla verrattavissa Italiaan”

Varovaisetkin kuolleisuusennusteet ylittävät jo Korean ja Vietnamissa sodissa kuolleiden määrät.

Yhdysvaltain koronaiskuryhmää johtava varapresidentti Mike Pence esitti keskiviikkona CNN:n haastattelussa ensimmäistä kertaa hyytävän vertauksen samaan aikaan, kun maan tartunta- ja kuolleisuusluvut nousivat uusiin ennätyksiin.

– Yhdysvaltoihin lähinnä verrattavissa oleva alue saattaa olla Italia, Pence totesi lähiaikojen koronanäkymistä.

Pencen lausunto oli jatkoa Yhdysvaltain viime päivinä synkentyneisiin näkymiin. Presidentti Donald Trump varoitti amerikkalaisia jo tiistaina edessä olevista erittäin vaikeista viikoista.

Yhdysvalloissa on todettu nyt noin 216 000 tartuntaa, mikä on suurin lukema maailman maista ja noin viidesosa kaikista maailmalla todetuista tartunnoista. Tämä saattaa tosin kertoa enemmän siitä, että Yhdysvallat on saanut lisää testauskapasiteettia ja myös toteuttanut luvattuja testejä tehokkaammin.

Koronaviruksen pahoin kottelemassa New Orleansissa poliisi valvoi, että ruokajonoon saapuneet pitivät turvaväliä.

Todettujen tapausten määrän kasvunopeus on kuitenkin vavahduttava. CNN:n toimittaja Ryan Struyk laski, että ensimmäisten 100 000 tapauksen toteamiseen meni Yhdysvalloissa 66 päivää. Toiset satatuhatta tartuntaa todettiin vain viidessä päivässä.

Kuolleiden määrä ylitti Yhdysvalloissa keskiviikkona 5 000 uhrin rajapyykin, mikä on vielä kaukana Italian tai Espanjan luvuista varsinkin väkilukuun suhteutettuna. Pencen esittämä vertaus liittyi kuitenkin siihen, että amerikkalaisviranomaiset ovat mallintaneet koronavirusepidemian johtavan maassa arviolta 100 000–240 000 kuolemaan.

New Yorkissa ruumiita säilötään sairaaloiden ulkopuolelle tuotuihin kontteihin.

Yhdysvalloissa nostettiin esiin seikka, että parhaimmassakin tapauksessa tämä tarkoittaisi, että amerikkalaisia kuolee enemmän kuin Korean ja Vietnamin sodissa yhteensä.

Jo tiistaina oli uutisoitu, että kuolleiden määrä ylitti syyskyyn 11. päivän terrori-iskuissa vuonna 2001 kuolleiden määrän.

Yhdysvalloissa rekisteröitiin tiistain ja keskiviikon välisenä aikana 884 uutta koronakuolemaa vuorokauden aikana. Edellisenä vuorokautena niitä oli 895, eli kokonaislukema kasvaa nyt nopeasti.

Leviämisaallosta varoitetaan

Pahin polttopiste Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltio, jossa uusien todettujen tartuntatapausten määrä ylitti Kiinan Hubein maakunnan tapausten määrän.

New Yorkin sairaaloilta on varoitettu pian loppuvan suojat, tarvikkeet ja hengityskoneet, joita on kiiruhdettu haalimaan lisää. Samoista tarvikkeista kamppailevat kuitenkin myös muut osavaltiot.

Hoitohenkilöstö valmistautui koronatestien suorittamiseen Elmhurstin sairaalassa New Yorkissa.

New Yorkin tilannetta on seurattu tarkkaan ympäri maata, sillä sen pelätään ennakoivan sitä, mitä tapahtuu lähiviikkoina kaikkialla isoilla metropolialueilla. Jo nyt epidemia on koetellut myös Chicagoa, Los Angelesia, Miamia, Detroitia ja New Orleansia.

Epidemiaan on kuitenkin vastattu Yhdysvalloissa alueittain hyvin eri tavalla. Esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis määräsi osavaltion asukkaat pysymään kodeissaan keskiviikkona useita päiviä jatkuneiden vaatimusten jälkeen. DeSantis sanoi konsultoineensa asiasta Valkoisen talon koronatyöryhmän kanssa.

Korona-asiantuntijat Deborah Birx ja Anthony Fauci esiintyivät presidentti Donald Trumpin kanssa tiedotustilaisuudessa tiistaina, jolloin Yhdysvallat synkensi ennusteitaan.

Hallinnon korona-asiantuntijat Anthony Fauci ja Deborah Birx ovat painottaneet, että nyt on hetki, jolloin kansalaisten on aika totella määräyksiä. Muuten hallinnon arviot jopa neljännesmiljoonasta tulevasta uhrista voivat toteutua.

– Ei ole taikakeinoja, ei ole taikarokotetta. On vain oikeaa käyttäytymistä, Birx sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Hallinnon pysyväismääräys on toistaiseksi se, että yli kymmenen hengen kokoontumisia ei sallita eikä myöskään matkustelua. Myöskään ravintoloissa tai baareissa ei pitäisi nyt käydä.