Tämä tiedetään koronaan kuolleista lapsista ja nuorista

Koronavirus on vaatinut joidenkin lasten ja nuorten hengen.

Ota parasetamolia äläkä murehdi, sanoi lääkäri 19-vuotiaalle Lucalle. Seuraavana päivänä tämä kuoli.

Koronavirus covid-19:n tiedetään olevan vaarallisin ennen kaikkea ikäihmisille ja perussairaille. Lasten osuus vakavasti sairastuneista ja menehtyneistä on häviävän pieni.

Maailmassa pian miljoona ihmistä tartuttanut virus on vaatinut kuitenkin joidenkin, myös tiettävästi perusterveiden, lasten ja nuorten hengen. IS kokosi, mitä tapauksista tiedetään.

12-vuotias tyttö Belgiassa

– Asia on emotionaalisesti vaikea, koska kyseessä on lapsi. Myös lääkäri- ja tiedeyhteisö on järkyttynyt, tohtori Emmanuel André totesi silminnähden liikuttuneena terveysviranomaisten tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– Hänen perheensä ja ystävänsä ovat ajatuksissamme. Kyseessä on hyvin harvinainen tapaus, mutta erittäin järkyttävä.

Lauantaina 28.3. menehtyneellä tytöllä kerrotaan olleen kolme päivää kuumetta ja hänen koronatestinsä oli positiivinen. Muita tietoja tytön taustasta ei annettu.

13-vuotias poika Britanniassa

– Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että 13-vuotias poika, jolla todettiin koronavirus, on kuollut. Otamme osaa perheen suruun, lontoolaisen King’s College -sairaalan edustaja tiedotti tiistaina.

Maanantaina 30.3. kuolleen pojan perheen taloudelliseksi tukemiseksi on perustettu GoFundMe-sivusto, jonka mukaan perheen isä kuoli aiemmin syöpään.

– Surullisesti hän kuoli yksin ilman perheenjäseniensä läsnäoloa johtuen covid-19:n voimakkaasta tarttuvuudesta.

Brixtonista kotoisin olleen Ismailin perhe julkaisi ystävän välityksellä tiedotteen, jonka mukaan pojalla ei ollut aiempia sairauksia. Perheen mukaan poika siirrettiin sairaalaan sen jälkeen, kun tälle tuli hengitysvaikeuksia. Poika laitettiin hengityslaitteeseen ja vaivutettiin lääkkeillä koomaan, mutta tästä huolimatta hän menehtyi.

Tapaus on siirretty kuolinsyyntutkintaan.

19-vuotias nuori mies Britanniassa

19-vuotias Italiasta kotoisin ollut, mutta Lontoossa asunut Luca kuoli sairaalassa 24. maaliskuuta. Nuorukaisen perheen mukaan tämä oli tavannut lääkärin viimeisen kerran edellisenä päivänä, mutta hänelle oli vain annettu parasetamolia ja kehotettu olemaan murehtimatta, koska hän oli ”nuori ja vahva”.

Pojan tila kuitenkin paheni ja hänet kiidätettiin sairaalaan sen jälkeen, kun hänen ”huulensa alkoivat sinertää” ja hän tuupertui valittaen rintakipua. Seuraavana päivänä hän menehtyi. Isän mukaan hän sai sittemmin kirjeen sairaalasta, jossa vahvistettiin pojan koronavirustartunta.

Pojan äiti ja isäpuoli ovat karanteenissa alettuaan myös oireilla.

Tapauksesta on muodostumassa pienimuotoinen diplomaattinen kriisi, sillä pojan Italiassa asuvat sukulaiset vaativat selvitystä tapauksen hoidosta. Britannian terveysviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta tarkemmin. Maan tilastoista löytyy kuitenkin merkintä perusterveen 19-vuotiaan kuolemasta.

Viikko sitten Britanniassa kerrottiin toisesta 18-vuotiaana koronaan kuolleesta nuoresta. Hänellä oli riskiä lisäävä perussairaus.

14-vuotias poika Portugalissa

14-vuotias Vitor menehtyi koronavirukseen sunnuntaina Porton liepeillä sijaitsevassa sairaalassa. Koulupojan kerrottiin sairastaneen psoriasista, joka voi vaikuttaa kehon immuunijärjestelmään.

Portugalin pohjoisosassa asunut Vitor kuljetettiin Sao Sebastiaon sairaalaan lähelle Santa Maria da Feiraa, jossa hän menehtyi. Lääkäreiden mukaan hänen tilansa oli liian kriittinen, jotta hänet olisi voitu siirtää edelleen Portossa sijaitsevaan lasten teho-osastoon.

Futsalia intohimoisesti harrastaneelle pojalle on satanut osanottoja.

– Tällä kertaa et päihittänyt vastustajaa, toisin kuin niin monella muulla kerralla, pojan futsal-joukkue kirjoitti.

16-vuotias tyttö Ranskassa

Ranskaa järkyttäneessä tapauksessa 16-vuotias lukiolainen Julie menehtyi sairauden seurauksena Pariisin alueella keskiviikon vastaisena yönä 25. maaliskuuta.

– Emme saa uskoa, että tämä vaikuttaa vain vanhuksiin. Kukaan ei ole voittamaton tätä virusta vastaan, Julien isosisko Manon kommentoi kotikaranteenista Le Parisien -lehdelle.

– Juliella oli vain pientä yskää edellisellä viikolla. Se paheni viikonloppuna ja menimme lääkäriin. Siellä hänellä todettiin hengitysvaikeuksia. Hänellä ei ollut sairauksia ennen tätä.

Lääkärikäynnin jälkeen tapahtumat etenivät häkellyttävällä vauhdilla. Julie lähetettiin ensin sairaalaan Essonnessa, josta hänet siirrettiin yöllä Pariisiin. Tiistai-iltana Julien hengitystä yritettiin auttaa intuboinnilla, mutta se ei auttanut.

– Hänen keuhkonsa olivat pettäneet. Lääkärit tekivät kaikkensa, mutta hän ei herännyt, sisko sanoi.

17-vuotias poika Yhdysvalloissa

Kaliforniassa kiistellään, mitä tapahtui 17-vuotiaalle pojalle, jonka kuoleman syyksi on epäilty koronavirusta.

Lancasterin kaupungin pormestari R Rex Parris vahvisti viime viikolla, että teinipojalla ei ollut terveysvakuutusta, joten sairaalan ensiapu johon hän yritti päästä, käännytti hänet pois ja kehotti menemään julkiseen sairaalaan. Matkalla toiseen paikkaan hänen sydämensä pysähtyi.

– He onnistuivat elvyttämään hänet ja pitämään hengissä noin kuusi tuntia. Mutta kun hän pääsi perille, oli liian myöhäistä.

– Perjantaina hän oli terve, keskiviikkona kuollut, kuvernööri kuvaili tilannetta julkaisemallaan videolla.

Los Angelesin piirikunnan viranomaisten mukaan pojan kuolema on toistaiseksi poistettu koronatilastoista, sillä ei ole selvää mitä oireita hänellä oli ennen kuolemaa. Maan tartuntatautivirasto selvittää kuolinsyytä.

Myös Louisianan osavaltio on raportoinut 18-vuotiaan kuolleen koronaan. Hänen taustastaan ei ole kerrottu tarkemmin eikä tiedetä oliko hänellä riskitekijöitä.

Alle 1-vuotias ja vastasyntynyt Yhdysvalloissa

Viime viikonloppuna Illinoisin osavaltion kuvernööri kertoi alle 1-vuotiaan, positiivisen koronavirustestin saaneen poikavauvan kuolleen. Kuolinsyytä ja mahdollisia vauvalla olleita muita sairauksia tutkitaan.

– Jollette ole aiemmin kiinnittäneet huomiota asiaan, ehkä tämä on herätyksenne, kuvernööri JB Pritzker vetosi.

Keskiviikkona Connecticutin kuvernööri Ned Lamont kertoi, että 6-viikkoinen vauva kuoli viime viikolla osavaltiossa koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Kyseessä on tiettävästi nuorin koronan uhri maailmassa tähän mennessä.

– Tämä virus hyökkää heikoimpien kimppuun armotta, Lamont twiittasi ja kutsui tapausta sydäntäsärkeväksi.

10-kuukauden ikäinen vauva ja 14-vuotias poika Kiinassa

14-vuotiaan pojan kuolema 7. helmikuuta Hubeissa mainitaan lyhyesti kiinalaisten koronaraporteissa maan ainoana lapsen kuolemana siihen asti.

Vauvan kuolema tuli ilmi myöhemmin New England Journal of Medicine -julkaisun kautta. Lehden mukaan vauvalla oli ollut koronaan liittymätön terveysongelma, tukos suolistossa, ja tämä olisi kärsinyt vakavista komplikaatioista viikkojen ajan ennen menehtymistään koronaan.