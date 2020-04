Espanjassa taas uusi synkkä ennätys, koronaan kuoli vuorokaudessa 950

Kuolleiden määrä kipusi jo yli kymmenen tuhannen.

Espanjassa 950 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoo espanjalaislehti El Pais. Luku on korkein epidemian aikana.

Samalla kuolleiden määrä kipusi Espanjassa jo yli 10 000:n. Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä ja parantuneita on lähes 27 000.

Koronakriisi tekee pahaa jälkeä myös Espanjan taloudelle. Työvoimaviranomaisten mukaan pitkälti yli 600 000 ihmistä on jo joutunut turvautumaan heidän palveluihinsa kriisin alkamisen jälkeen.

Koronavirus on vaatinut Espanjassa eniten kuolonuhreja Italian jälkeen maailmassa.