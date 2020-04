Jo kertaalleen avattuja ravintoloita ja turistinähtävyyksiä on suljettu uudelleen.

Kiinassa liki 600 000 asukkaan Jian piirikunta Henan maakunnassa maan keskiosassa on määrännyt kaikki asukkaansa pysymään kotona sen jälkeen kun alueella käyneeltä naiselta löydettiin koronavirus, kertoivat viranomaiset.

Kiinassa rekisteröitiin vain 35 uutta koronavirustartuntaa torstaina, mutta ne olivat kaikki peräisin ulkomailta. Yhteensä ulkomailta peräisin olevia tartuntoja on löydetty jo liki 850, mikä on saanut viranomaiset pelkäämään toista tartunta-aaltoa.

Kiina on myös ryhtynyt julkaisemaan tietoja sellaisista virustartunnoista, joiden kantajilla ei ole oireita. Tällaisia tartuntoja on rekisteröity jo toista tuhatta, ja niistä lähes neljännes on ollut peräisin ulkomailta.

Kiinan palaaminen normaaliin elämään virusepidemian jälkeen on sujunut muutenkin takkuisesti. Shanghain turistinähtävyydet, kuten maailman toiseksi korkein rakennus Shanghai Tower, Shanghain akvaario ja Madame Tussaudin vahakabinetti on suljettu uudelleen sen jälkeen kun ne ehtivät olla hetken auki.

Myös Sichuanin maakunnassa kaikki jo avatut ravintolat ja muut julkiset paikat on suljettu uudelleen.