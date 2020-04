Suomalaisvalmisteinen luksusristeilijä ja venezuelalainen merivoimien alus kolaroivat yön pimeydessä – vartiolaiva upposi

Venezuela syyttää matkustaja-alusta onnettomuuspaikalta pakenemisesta.

Venezuelan merivoimien alus GC-23 Naiguata upposi varhain tiistaiaamuna Karibianmerellä sen jälkeen, kun se oli törmännyt viiden tähden RCGS Resolute-matkustaja-aluksen kanssa. Vain vähän vahingoittunut Resolute jatkoi törmäyksen jälkeen matkaansa Curaçaolle.

Alustavien tietojen mukaan merivoimien alus törmäsi useita kertoja risteilijän keulaan. Törmäykset tapahtuivat lähellä Tortugan saarta Venezuelan rannikon edustalla. Risteilylaiva oli ajelehtimassa Venezuelan rannikolla, koska toista sen moottoreista korjattiin. Toinen moottori oli tyhjäkäynnillä.

Venezuelan puolustusministeri ja asevoimien komentaja Vladimir Padrino kertoi, että törmäykset aiheutti matkustaja-alus. Hänen mukaansa alusta oltiin turmahetkellä saattamassa satamaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Columbia Cruise Services -varustamo-operaattori kiistää alustavassa lausunnossaan merivoimien väitteet jyrkästi. Sen mukaan merivoimien alus yritti väkivalloin kääntää matkustaja-aluksen kurssia törmäämällä siihen tahallaan.

– Resolute purjehti kansainvälisillä vesillä, kun Venezuelan merivoimien alus käski sitä radiopuhelimella suuntaamaan kohti Puerto Morenon satamaa. Aluksemme kapteeni halusi vahvistaa pyynnön, koska satama ei ollut aluksen reitillä. Kun päällikkö oli yhteydessä pääkonttoriin, ampui merivoimien alus laukauksia ja pian sen jälkeen törmäsi tarkoituksella Resoluten keulaan oikealle puolelle.

Puolustusministeri Padrino on eri mieltä.

– Kun alusta oltiin saattamassa, se päätti ajaa merivoimien aluksen päälle aiheuttaen sen uppoamisen, Padrino syyttää.

Padrino latasi Twitteriin kuvia satamassa olevasta risteilyaluksesta ja sen saamista vaurioista.

Venezuelan viranomaiset ovat maininneet mahdollisuudesta, että matkustaja-alus ”oli kuljettamassa palkkasotilaita, jotka olisivat saattaneet hyökätä venezuelalaisiin sotilastukikohtiin.”

Matkustaja-aluksen kapteeni saattoi suhtautua merivoimien seuraamispyyntöön epäluuloisesti, koska Venezuela on sekasortoisessa tilassa. Talouspakotteet ovat käytännössä tuhonneet maan talouden ja miljoonat kansalaiset ovat paenneet maasta.

Venezuela kuuluu SOS Internationalin selvityksen mukaan maailman neljän matkailijalle turvattomimman maan joukkoon yhdessä Libyan, Somalian ja Afganistanin kanssa.

Venezuelan hallitus syytti matkustaja-alusta törmäyksen lisäksi myös pakenemisesta, kun merivoimien aluksen 44 miehistön jäsentä jäi pulaan.

– Resoluten toimet olivat raukkamaisia ja rikollisia, koska se ei yrittänytkään osallistua [uponneen aluksen] miehistön pelastamiseen, sanotaan Venezuelan viranomaisten lausunnossa Maritime Executive-lehden mukaan.

Varustamo kiistää väitteen omassa lausunnossaan.

– Resolute pysyi yli tunnin ajan tapahtumapaikan läheisyydessä valmiina tukemaan [pelastustöitä] milloin tahansa. Aluksemme oli yhteydessä Curaçaon meripelastuskeskuksen kanssa. Se on kansainvälinen elin, joka valvoo kaikkia merihätätilanteita. Kaikkiin yrityksiin ottaa yhteyttä merivoimien aluksella oleviin jätettiin vastaamatta.

Resolute on 8 300-tonninen ja 123-metrinen viiden tähden risteilyalus, jolla on korkea jääluokitus, koska se purjehtii pääasiassa napa-alueilla. Laiva on rakennettu Suomessa Rauma-Repolan telakalla vuonna 1990.

Normaalisti risteilyaluksella on lähes kaksisataa matkustajaa ja yli sata miehistön jäsentä. Varustamon mukaan törmäyshetkellä matkustaja-aluksella oli vain 32 hengen miehistö.

Uponnut Naiguata on 1 500-tonninen ja 80-metrinen Guaicamacuto-luokan vartiolaiva, joka rakennettiin Cadizissa, Espanjassa vasta reilut kymmenen vuotta sitten.

Venezuelan laivasto julkaisi Twitterissä kuvan turmassa uponneesta Naiguatasta.