Venäjä lähetti Antonov-124-sotilaskoneen Yhdysvaltoihin kuljettamaan korona-apua

Putin odottaa Yhdysvaltojen toimivan samoin, jos Venäjän epidemia pahenee.

Venäjä on lähettänyt Yhdysvaltoihin koronavirusepidemian torjumiseen tarvittavia laitteita ja tarvikkeita, kertoi Venäjän YK-edustusto. Antonov-124 -sotilaskone laskeutui New Yorkiin, jonka virustilanne on Yhdysvaltain synkin.

– Meidän on tehtävä yhteistyötä lyödäksemme viruksen. Siksi Yhdysvallat suostui hankkimaan kipeästi tarvittavia henkilökohtaisia suojavälineitä Venäjältä, kirjoitti Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo Twitterissä.

Venäjä on jo aikaisemmin lähettänyt aputarvikkeita ja henkilökuntaa muun muassa Italiaan auttaakseen koronakriisissä. Italian median mukaan suuri osa tarvikkeista oli kuitenkin sellaisia, ettei niistä ollut hyötyä..

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin odottaa Yhdysvaltojen auttavan vastavuoroisesti Venäjää, jos koronakriisi maassa pahenee.

– Tämä tilanne koskettaa ehdottomasti jokaista. Sitä vastaan ei voi toimia kuin yhdessä ja hyvän kumppanuuden hengessä, Peskov sanaili.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi apua toteamalla, että Venäjä lähetti "suuren rahtikoneellisen lääkinnällisiä tarvikkeita, mikä on oikein mukavaa".

Yhdysvalloissa on todettu yli 215 000 koronatartuntaa. Kuolleita on pitkälti yli 5 000.