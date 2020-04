Lasten hyväksikäytöstä tuomitun kardinaalin valitus käsitellään Australiassa

Oikeus ottaa ensi kuussa Australiassa käsittelyyn kardinaali George Pellin, 78, valituksen tämän seksuaalirikoksista saamasta tuomiosta.

George Pell sai viime vuonna kuuden vuoden tuomion kahden pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1990-luvulla. Pojat olivat tuolloin 13-vuotiaita.

Oikeusoppineet eivät ole halunneet ennakoida, miten asiassa lopulta käy. Näyttö kardinaalia vastaan perustuu lähes pelkästään toisen uhrin kertomukseen. Toinen on jo kuollut.

Pell on entinen Vatikaanin talouspäällikkö ja toiminut yhtenä paavin lähimmistä neuvonantajista. Hän on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon edustaja, joka on tuomittu lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.

Pell siirrettiin jutun vuoksi syrjään liki kaikista toimistaan kirkossa, mutta hän säilytti kuitenkin pappisoikeutensa.