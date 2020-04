Yhdysvaltalaiset ostavat ennätysmäärin aseita koronakriisin keskellä

Aseiden ostajien taustatarkistukset lähes kaksinkertaistuivat maaliskuussa vuoden takaisesta.

Aseet käyvät Yhdysvalloissa kaupaksi ennennäkemättömän hyvin koronaviruspandemian vuoksi.

Guardianin mukaan liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n tilastot maaliskuulta osoittavat, että kuukauden aikana tehtiin 3,7 miljoonaa aseisiin liittyvää taustan tarkistusta. Niistä arviolta 2,4 miljoonaa liittyi aseiden ostoihin.

Yhdysvalloissa ei julkaista valtakunnallisia ampuma-aseiden myyntilukuja, joten taustatarkistukset antavat parhaan kuvan aseiden myynnistä.

Maaliskuun 3,7 miljoonaa taustan tarkistusta on kaikkien aikojen ennätyslukema FBI:n tilastoissa, joita on pidetty vuodesta 1998. Määrä on 80 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa.

Pelkästään maaliskuun 16. päivänä alkaneella viikolla tehtiin lähes 1,2 miljoonaa taustan tarkistusta.

Tärkeä palvelu vai ei?

Koronavirustilanne on siis lisännyt aseiden kysyntää Yhdysvalloissa huomattavasti, ja Guardianin mukaan moni amerikkalainen on ostanut nyt ensimmäisen aseensa. Aserajoituksia ajavat järjestöt ovat kehottaneet välttämään aseiden ostamista koronapaniikin takia.

Keskustelua on CNN:n mukaan herättänyt se, tulisiko asekauppojen olla auki koronapandemian aikana. Liittovaltion viime viikonloppuna julkaisemalla listalla aseiden ja ammusten tuotanto ja myynti oli luettu oleellisten palveluiden joukkoon, joiden tulisi pysyä toiminnassa myös rajoitusten aikana.

Lista ei kuitenkaan sido paikallisviranomaisia, ja ainakin joillakin osavaltioilla asekaupat eivät ole olleet tärkeiden palveluiden listalla, joten ne eivät saa olla auki.