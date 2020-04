Trump ei taivu kansallisen kotonapysymismääräyksen antamiseen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ei ainakaan toistaiseksi aio antaa kansallista kotonapysymismääräystä koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Presidentti ilmoitti asiasta päivittäisessä koronakriisiin liittyvässä tilannekatsauksessaan Valkoisessa talossa.

Trump perusteli linjaansa sillä, että tartuntojen määrä vaihtelee osavaltioittain: Alaskan kaltaisissa osavaltioissa ei presidentin mukaan ole toistaiseksi tarvetta rajoittaa liikkumista.

Tiedotustilaisuudessaan Trump sanoi hallintonsa kuitenkin pohtivan esimerkiksi maan sisäisten lentojen rajoittamista viruksesta pahinten kärsivillä alueilla.

Osa terveysviranomaisista on toivonut liikkumisrajoitusten ulottamista koko maahan. CNN arvioi tiistaina, että paikkakunta- ja osavaltiokohtaisten rajoitusten piirissä on jo noin 80 prosenttia amerikkalaisista.

Aiemmin keskiviikkona liian löyhistä rajoitustoimistaan kritisoitu Floridan kuvernööri Ron DeSantis määräsi osavaltioon ulkonaliikkumiskiellon.

Trump kertoi tiedotustilaisuudessa lisäksi, että Yhdysvalloilla on ”pian enemmän hengityskoneita kuin niitä tarvitaan”.

Trumpin mukaan hengityskoneita aiotaan myös lähettää muihin maihin.

Koronaviruksen pahimmin koettelemissa osavaltioissa on ollut jo huomattavaa pulaa sairaalavarusteista hengityskoneista. New York Timesin mukaan New Yorkin sairaaloissa on alettu jakamaan hengityskoneita kahden potilaan kesken.

Trumpin mukaan hengityskoneiden suuri tarve on ollut jotain täysin odottamatonta ja poikkeuksellista. CNN:n mukaan terveysasiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet jo vuosia, että Yhdysvalloilla tulee olemaan pulaa hengityskoneista, mikäli koronaviruksen kaltainen epidemia leviäisi Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa oli keskiviikkoon mennessävahvistettu yli 213 000 koronavirustartuntaa, mikä on eniten maailmassa.