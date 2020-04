CNN: Yhdysvaltojen koronaviruskuolemissa uusi synkeä ennätys, lähes 870 kuollutta yhdessä päivässä

Ensihoitajat siirsivät potilasta ambulanssiin keskiviikkona New Yorkin Brooklynissa.

Yhteensä kuolleita on jo yli 4 700.

Yhdysvalloissa koronaviruksesta johtuvat kuolemantapaukset lisääntyvät nopeasti. Uutiskanava CNN:n mukaan maassa on kuollut keskiviikkona ainakin 869 ihmistä, mikä on kanavan laskujen mukaan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Yhteensä kuolleita on jo yli 4 700.

Yksi koronaviruksesta pahimmin kärsineistä alueista on New Yorkin kaupunki, jossa on raportoitu lähes 1 400 kuolemaa ja lähes 46 000 vahvistettua tartuntaa.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 213 000 tartuntaa. Todellisuudessa tartuntoja lienee tätäkin enemmän.