Näihin paikkoihin maailmassa koronavirus ei ole vielä levinnyt

Maailmassa ei ole enää montaa koronavirukselta säästynyttä paikkaa.

Pohjoisella Tyynellämerellä sijaitseva Palaun saarivaltio on yksi harvoista maailman maista, joissa ei ole toistaiseksi tavattu yhtään koronavirustapausta.

Elämä 18 000 asukkaan mikrovaltiossa on silti tällä hetkellä kaukana paratiisista, sillä pelko viruksen leviämisestä on koko ajan läsnä, sanovat asukkaat uutistoimisto AFP:lle. Palaussa on jo ollut virusepäilyjä ja yksi ihminen asetettiin karanteeniin oireiden vuoksi.

– Nousevan jännitteen ja hermostuneisuuden voi aistia jo kaupassa käydessä, kuvailee 28-vuotias Klamiokl Tulop, joka pelkään maansa terveydenhuollon resurssien voivan loppua jos virus alkaa levitä.

Syrjäinen maa on lisäksi riippuvainen muualta tuotavista elintarvikkeista, joiden pelätään loppuvan ulkomaanlentojen harvenemisen myötä.

Turkmenistan on kieltänyt koko koronavirus-sanan käytön.

Myös moni muu saarivaltio on tähän mennessä selvinnyt ilman virustartuntoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi Tonga, Salomonsaaret, Marshallinsaaret sekä Mikronesia. Viruksen leviämiseltä niitä ovat suojanneet paitsi ympäröivä meri myös tiukat matkustusrajoitukset.

Saarivaltioiden lisäksi koronavirusvapaita maita ovat sulkeutuneet Pohjois-Korea ja Turkmenistan. AFP:n mukaan myöskään Etelämantereelta ei toistaiseksi ole löytynyt yhtään tartuntaa. Myös Afrikassa on vielä valtioita, jotka eivät ole kertoneet tartunnoista.

Pohjois-Korean tietoja tartunnoista pidetään epäluotettavina ja myös Turkmenistanin kertoma on aiheuttanut epäilyksiä. Pohjois-Korean naapurimaissa Etelä-Koreassa ja Kiinassa on ollut runsaasti tautitapauksia. Valtiollisen median julkaisemissa propagandakuvissa lääkäreiden on nähty ojentavan tavallisille pohjoiskorealaisille hengityssuojia, joka on saanut monet epäilemään, ettei kaikkea ole kerrottu julkisuuteen.

Keski-Aasiassa sijaitsevan Turkmenistanin itsevaltaisen johtajan Gurbanguly Berdimuhamedowin hallinnon on kerrottu kieltäneen koko koronavirus-sanan käytön tiedotusvälineissä ja virallisissa asiakirjoissa. Maan poliisi on pidättänyt pandemiasta julkisissa paikoissa puhuneita ihmisiä.

Maat ja alueet, joilla ei ole ilmoitettuja covid-19-tartuntoja

Turkmenistanin ja Pohjois-Korean tietoja pidetään epäluotettavina.

Mawsonin tutkimusasema on yksi Australian Etelämantereella sijaitsevista asemista jotka on päätetty eristää marraskuuhun saakka.

Etelämantereella sijaitsevilla neljällä Australian tutkimusasemalla noin 90 ihmistä asuu ainoalla virusvapaalla mantereella, seuraten muun maailman kamppailua sairautta vastaan. Tutkijoiden keskuudessa sosiaaliseen eristäytymiseen ei ole tarvetta.

– He ovat tällä hetkellä varmaan ainoat australialaiset, jotka voivat järjestää yhdessä ison illallisen tai pitää baarin tai kuntosalin avoinna, sanoo Etelämantereen tutkimustoimintaa johtavaa Robb Clifton AFP:lle.

Australian tutkimusasemien kerrotaan olevan eristettyinä marraskuuhun saakka.