Yhdysvallat evakuoi koronahädässä olevan lentotukialuksen

Yhdysvaltojen laivasto evakuoi tuhansia merimiehiä koronaviruksen riivaamalta lentotukialukselta. Aluksen kapteeni pyysi aiemmin pikaista apua, koska koronavirus on levinnyt laivalla.

– Emme ole sodassa, merimiesten ei pidä kuolla, kapteeni vetosi viestissään.

Vielä tiistaina puolustusministeri Mark Esper torjui CBS-kanavalla ajatuksen laivan evakuoinnista.

Ydinkäyttöinen lentotukialus Theodore Roosevelt on ankkurissa Tyynellämerellä lähellä Guamin saarta, jossa Yhdysvalloilla on laivastotukikohta. Aluksella on yli 4 000 miestä ja naista.

Evakuoinnin ohessa laivasto yrittää järjestää alukselle uutta, tervettä miehistöä.

Virustartunnan saaneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta uutiskanava CNN:n mukaan kyse on ainakin 70 tapauksesta. Vielä viikko sitten varmistettuja tartuntoja oli kolme.