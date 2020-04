Espanjan farmaseutit huolissaan turvallisuudestaan – kahdeksan kuollut, neljä ryöstöä päivässä

Kaikkiaan 126 Espanjan apteekkia on joutunut lähettämään työntekijänsä karanteeniin.

Espanjan farmaseutit ovat kertoneet olevansa huolissaan turvallisuutensa takia. Farmaseuttiliitto pyysi keskiviikkona sekä asiakkailta että päättäjiltä toimia tilanteen parantamiseksi.

Liiton mukaan Espanjassa on kuollut koronavirukseen kahdeksan farmaseuttia ja 270 on joko sairaala- tai kotihoidossa. Kaikkiaan 57 apteekkia on joutunut sulkemaan ovensa ja 126 lähettämään työntekijänsä karanteeniin.

Liitto pyytää työntekijöiltään äärimmäistä varovaisuutta työssään. Kansalaisia muistutetaan noudattamaan tarkasti farmaseuttien ohjeita ja asioimaan apteekeissa vain silloin, kun se on tarpeellista.

– Farmaseutit ovat olleet ja ovat myös jatkossa palvelemassa ihmisiä jo ennen kuin he menevät oireidensa takia hakemaan hoitoa tai heillä on todettu koronavirustartunta, muistutti farmaseuttiliiton puheenjohtaja Jesús Aguilar tiedotteessaan.

Koronavirus ei silti ole ainoa apteekkareiden turvallisuutta uhkaava asia. Barcelonassa ryöstettiin pelkästään maanantaina neljä apteekkia.

– Kadut ovat tyhjiä ja olemme täysi voimattomia sisääntulijoiden edessä. Tällaiset ryöstäjät yrittävät saada rahaa keinolla millä hyvänsä. Toivoisin poliisilta enemmän läsnäoloa, Katalonian farmaseuttikoulun koordinaattori Imma Bernabeu sanoi El País -lehdelle.

Katalonian poliisi on jo päättänyt lisätä partiointia etenkin apteekkien ja auki olevien liikkeiden auki- ja kiinnimenoaikoina.