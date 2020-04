Solnan Karoliinisen sairaalan sisäänkäynnin läheisyyteen on pystytetty lääkintäteltta.

Kymmenettuhannet ruotsalaiset hoitajat, lääkärit ja muut hoitotyöntekijät vetoaa viranomaisiin Facebookissa, jotta heidän suojaamistaan koskevista suosituksista ei tingittäisi.

Ruotsissa todettujen koronvirustartuntojen määrän kerrottiin keskiviikkona nousseen 10 prosentilla edellisen vuorokauden kuluessa. Tartuntoja on nyt vahvistettu maassa kaikkiaan 4 947.

Kuolonuhreja virus oli keskiviikkoon mennessä vaatinut 239 eli 59 enemmän kuin edellisenä päivänä. Tuoreiden lukemien myötä Ruotsin viranomaiset antoivat keskiviikkona tukun uusia määräyksiä ja ohjeita, joilla viruksen leviämistä pyritään hillitsemään.

Dagens Nyheteterin mukaan ruotsalaisten lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilöstön keskuudessa on herännyt syvä huoli siitä, riittävätkö suojavarusteet turvaamaan työntekijöitä koronatartunnalta. Lehden mukaan moni on peloissaan sekä muiden että oman henkensä puolesta.

– Pelkään koko ajan, että joku kuolee, jos levitän sitä edelleen, perushoitaja Apelsina Stråby Ögren kertoi.

”Visiiri saa riittää”

Ruotsalaisen hoitohenkilöstön huolta ovat kasvattaneet muista maista kantautuvat uutiset koronavirukseen kuolleista lääkäreistä ja hoitajista. Aiemmin on uutisoitu myös siitä, kuinka esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa hoitohenkilöstöön kuuluvat muodostavat huomattavan suuren osan tartunnan saaneista.

Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaan koronapotilaita hoitavien tulisi suojautua tartunnalta käyttämällä pitkähihaista suojavaatetusta sekä peittämällä suunsa näiden kanssa lähikontaktissa ollessaan. Ruotsin kansanterveysviranomainen on uusimmissa ohjeistuksissaan jakanut suurempaa vastuuta asiassa paikallisviranomaisille.

Hoitaja asteli tiistaina Solnassa sisään Karoliinisen instituutin sairaalaan, jossa hän työskentelee.

Viime perjantaina Ruotsin hallintoalueiden edustajat kertoivat päässeensä yhteiseen sopimukseen hoitohenkilökunnan suojavarusteita koskevista suosituksista. Suosituksen mukaan suojautumiseen riittävät visiiri, esiliina sekä käsineet, eikä siinä ole DN:n mukaan mainittu pitkiä hihoja tai suun suojaamista.

Perushoitaja Stråby työskentelee koronaviruksen oireista kärsiville tarkoitetussa keskuksessa, jossa hän valmistelee potilaita ottamalla heistä erilaisia näytteitä. Työnantajansa mukaan hänkään ei tarvitse pitkiä hihoja tai suusuojaa.

– Visiiri saa riittää. Mutta monet potilaat ovat iäkkäitä, ja meidän on vaihdettava heiltä vaippoja. He yskivät, ja sieltä tulee paljon limaa ja roiskeita. Jos potilas on makuullaan ja kumarrun hänen ylitseen kuten tavallisesti, visiiri ei peitä suutani, Ögren kuvaili.

Hän kertoi keskustelleensa aiheesta runsaasti työtovereidensa kanssa, ja heistä etenkin iäkkäämmät ovat olleet huolissaan riskeistä.

”Olin ajatellut pelastaa henkiä vielä ainakin kaksi vuosikymmentä”

DN:n nimettömänä haastattelema tukholmalaislääkäri kertoi olevansa suorastaan kauhuissaan siitä, että hän joutuu kohtaamaan koronatartunnan saaneita ilman riittävää suojaa.

– Olin ajatellut pelastaa henkiä vielä ainakin kaksi vuosikymmentä. Olisi surullista, jos niin ei tapahtuisi, koska suojaustarvikkeiden hankinta on hoidettu huonosti. Tuntuu siltä, kuin meidät uhrattaisiin, lääkäri sanoi.

Tukholmassa mainostaulut kehottavat nyt kipeänä olevia jäämään kotiin.

Tukholman Karoliinisessa yliopistonsairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja Mia Lehtonen kertoi lauantaina Sveriges Radiolle epäilevänsä, että suojavarusteita koskevien suositusten muuttamisessa on kyse varustepulasta.

– Jos suojavarusteita olisi rajattomasti – olisi pitkähihaisia suojatakkeja, valtavasti hengityssuojaimia ja suojalaseja ja tietäisimme, etteivät ne lopu – ei tällainen keskustelu muuttuvista linjauksista tulisi edes puheeksi, Lehtonen sanoi.

Myös Expressen on haastatellut suojavarusteista huolissaan olevia terveydenhuolloin työntekijöitä. Norrbottenin alueella ambulanssihoitajana työskentelevä Anna-Karin Andersson, 42, kertoi, että monet alueet ovat jo aiemmin alentaneet suojausta koskevia vaatimuksia.

– Täällä Norrbottenissa pandemia ei ole vielä lähtenyt kunnolla etenemään. Tuntuu todella kurjalta, että olemme jääneet ilman suojavarusteita jo ennen sen alkamista, Andersson sanoi.

50 000 työntekijää vetoaa viranomaisiin Facebookissa

Jotakin uusien suositusten aiheuttamasta huolesta kertoo se, että hoitohenkilöstön Facebookiin lauantaina perustamassa ”Vägra sänka hygienkraven” -ryhmässä (kieltäydy alemmista hygieniavaatimuksista) oli keskiviikkona jo lähes 50 000 jäsentä.

Anderssonin ja muiden ryhmän perustajien mukaan kyse on viranomaisille kohdistetusta vetoomuksesta. Anderssonin mukaan sillä yritetään osoittaa, kuinka huolissaan terveydenhuoltohenkilöstö on.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi tilannetta maanantaina.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi suositusten muuttamista maanantaina lehdistötilaisuudessa.

– Sitä mukaa kun sairaudesta opitaan enemmän, tiedetään myös paremmin, mitä sen suhteen vaaditaan. Enemmän suojausta ei tarkoita aina parempaa suojausta. Työskentely liiallisella suojauksella voi olla hyvin vaikeaa, Tegnell sanoi.

Hänen mukaansa on myös tärkeää, että henkilöstö luottaa saamiinsa ohjeisiin. Tegnell myös kiisti tiedot, joiden mukaan suositusten muuttaminen johtuisi välineiden tarjonnan puutteesta.

Tegnell sanoi WHO:n suositusten toimivan ”tieteellisenä tukena”, mutta hänen mukaansa toistaiseksi ei ole riittävästi tutkimustuloksia siitä, mikä suojavarustus on paras.