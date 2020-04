Madridilaisen sairaalan teho-osastolla työskentelevä hoitaja sanoo Espanjan televisiossa esitettyjen tartuntalukujen olevan virheellisiä.

Espanja on Italian jälkeen pahiten koronavirusepidemiasta kärsinyt Euroopan maa jossa tartuntojen määrä on jo yli 94 000, ja kuolleiden määrä nousi tiistaina 849 tapauksella 8 189:ään. Maan terveydenhuolto­järjestelmä on joutunut äärirajoille korona­potilaiden täyttäessä sairaaloiden teho-osastot.

Madridilaisen sairaalan teho-osastolla työskentelevä Irene-niminen hoitaja kuvailee uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla arkea koronataistelun etulinjassa. Uupunut hoitaja kertoo osastojen olevan jo tässä vaiheessa epidemiaa tupaten täynnä.

– Terveydenhuollon työntekijät ovat täysin väsyneitä fyysisesti ja psyykkisesti koska tämä on kamalaa. Tämä on helvettiä, hän sanoo.

Hoitaja kertoo raskaasta korona-arjesta Espanjassa.

Hoitaja myös toteaa televisiossa kerrottujen tartuntamäärien olevan virheellisiä.

– Miksi ne ovat väärin? Koska ihmisiä ei testata. Jos jollain on lieviä oireita, hän pysyy kotona. Tätä ihmistä ei lasketa tartunnan saaneeksi mutta hän on sellainen. Tämä henkilö tartuttaa kumppaninsa tai vanhempansa. Ehkä isä, joka tulee tänne sairaana, lasketaan tartunnan saaneeksi, mutta muita [perheessä] ei, hän sanoo videolla.

Vakavasti koronavirukseen sairastuneilla on todettu hengitys­vaikeuksia, joka johtuu viruksen aiheuttamasta keuhkokuumeesta. Hoitajan mukaan sairaalaan saapuvia hoidetaan levolla sekä antamalla heille happea.

– Tilaa ei ole. Me käytämme sohvia, kuntosaleja, kaikkia saatavilla olevia tiloja. Kun henkilön tila muuttuu huonommaksi, käytämme happimaskia ja tilan vielä heikentyessä tarvitsemme hengityskonetta. Niitä ei ole.

Hoitajan mukaan sairaaloissa joudutaan valitsemaan, ketä käytettävissä olevilla hengityskoneilla hoidetaan.

– Pitäisikö sen olla 80-vuotias potilas vai 50-vuotias potilas? Valitse itse.

Hän kiittää videolla kaikkia jotka ovat suostuneet pysymään kotona tartuntojen estämiseksi. Hoitaja myös kehottaa ihmisiä ajattelemaan tilannetta silloin kun terveyden­huollon ammattilaiset vaativat seuraavan kerran parempia resursseja työhönsä.