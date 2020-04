Ruotsissa koronaviruskuolemien määrä on noussut 239:ään.

Ruotsissa koronavirusepidemia on vaatinut jo 239 ihmisen hengen, kertovat terveysviranomaiset. Kuolleiden määrä nousi eilisestä 59:llä.

Tartuntoja on vahvistettu vajaat 5 000 kappaletta. Tehohoidossa on tai on ollut noin 400 potilasta.

