Iäkkäille vangeille suositellaan tapauskohtaisesti kotiarestia. Toistaiseksi on vapautettu vain väkivallattomiin rikoksiin syyllistyneitä.

New Yorkin ja Clevelandin kaupungit Yhdysvalloissa ovat vapauttaneet jo ensimmäiset parituhatta vankia, New Jerseyn osavaltio suunnittelee ainakin tuhannen vangin vapauttamista, Kalifornia peräti 3 500:n. Illinoisissa ja Ohiossa kaksi piirikuntaa aikoo myös vapauttaa tuhansia vankeja ja lisää vapautuksia on tulossa ympäri maata.

Yhdysvalloissa on eniten vankeja maailmassa, arviolta 2,3 miljoonaa, ja nyt myös vankilaviranomaiset ovat heräämässä koronavirusepidemian aiheuttamaan uhkaan.

Rikersin vankilassa New Yorkissa on raportoitu jo liki parisataa koronatapausta.

Ylikansoitetut, ahtaat, epäpuhtaat vankilat ovat otollisia paikkoja viruksen hallitsemattomalle leviämiselle. Vangit ovat usein iäkkäitä ja valmiiksi heikkokuntoisia.

– Vankilamme ovat petrimaljoja, kommentoi Illinoisin Cookin piirikunnan vankeinhoitoviranomainen Toni Preckwinkle New York Timesille verraten vankiloita bakteerien kasvatusalustoihin.

Washington Postin mukaan aiemmin maailmalla ainakin Turkki ja Iran ovat kertoneet vankien vapautushankkeista koronaviruksen takia. Lisäksi monissa maissa vangit ovat tehneet valituksia tai jopa mellakoineet huonon hygienian tai vierailukieltojen takia.

Italiassa Milanon San Vittoren vankilassa mellakoitiin maaliskuun alussa vierailukiellon takia.

”Venäläistä rulettia”

Yhdysvaltain vankiloissa on raportoitu sadoista tartuntatapauksista, mutta todellisen määrän uskotaan olevan moninkertainen, koska testejä on huonosti saatavilla. Tiettävästi ensimmäinen Covid-19-tautiin kuollut vanki oli Louisianassa huumetuomiota istunut 49-vuotias mies, jonka menehtymisestä ilmoitettiin lauantaina. New Yorkin Rikersin vankilan yksi työntekijä on myös kuollut virustautiin,

Vankiloiden vierailuja on jo rajoitettu Yhdysvalloissa ja uusien lievempien tuomioiden täytäntöönpanoa lykätty. Vankien vapautusta ajetaan nyt laajalla rintamalla.

Puolustusasianajajat, viranomaiset ja jopa jotkut syyttäjät ovat New York Timesin mukaan varoittaneet, että vapautukset etenevät liian hitaasti byrokratian rattaissa ja koko ajan lisää vankeja sairastuu, ja tämä kuormittaa myös osaltaan terveydenhoitoa.

– Nyt pelataan venäläistä rulettia ihmishengillä, sanoi New Yorkin julkisten puolustusasianajajien toimiston johtaja David E. Patton.

New Yorkin Rikersin saaren vankila on yksi pahimmin koronavirusepidemiasta kärsineistä Yhdysvalloissa.

Vapautukset on amerikkalaislehtien mukaan viety tuomioistuimissa läpi nopeutetussa aikataulussa, ja vapautetut ovat toistaiseksi olleet vankeja, jotka on alun perin tuomittu alle vuoden rangaistuksiin väkivallattomista rikoksista. Moni heistä olisi muutenkin ollut vapautumassa pian. Paljon vapautusanomuksia on myös hylätty.

– Emme halua antaa kuvaa, että vain avaamme vankilat ja annamme ihmisten mennä. Meidän täytyy suojella kansalaisia ja myös vankien turvallisuutta, kommentoi Ohion Cuyahogan piirikunnan vetoomustuomioistuimen tuomari Brendan J. Sheehan.

Vangit kadulle?

Viranomaiset myöntävät, että vapautuksissa on ongelmansa. Vapautettuja pyydetään pysymään 14 päivää karanteenissa mahdollisen tartunnan varalta, mutta tätä on vaikea valvoa. Monet vangit ovat myös kodittomia ja saattavat vain levittää tautia vapaudessa. Esimerkiksi Los Angelesissa perustetaan kodittomille karanteenikeskuksia, joihin voitaisiin ottaa myös vapautuvia vankeja.

Yhdysvalloissa vankeinhoito jakautuu kolmeen tasoon, piirikuntien, osavaltioiden ja liittovaltion vankiloihin. Usein lievimpiä tuomioita kärsitään piirikunnissa, vakavimpien rikosten tuomiota osavaltio- ja liittovaltiotasolla. Vapautuksia on nyt tehty pääasiassa piirikuntatasolla.

Kaliforniassa suunnitellaan tuhansien vankien vapautusta COVID-19:n takia. Kuva San Quentinin vankilan ulkopuolelta.

New Jerseyssa, jossa osavaltiotason vapautushankkeesta ilmoitettiin sunnuntaina, annettiin syyttäjille vain maanantai-iltaan asti mahdollisuus esittää perusteita vangin pitämiseksi yhä vankilassa. Vapautukset alkoivat tiistaiaamuna. Hanketta perusteltiin akuutilla tilanteella.

– Kun tämä pandemia päättyy, haluan pystyä katsomaan tyttäriäni silmiin ja sanomaan, että tein kaikkeni ihmisten suojelemiseksi, myös vangittuna olleiden, kommentoi osavaltion pääsyyttäjä Gurbin Greval.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on toistaiseksi suhtautunut varautuneesti vapautushankkeisiin, mutta oikeusministeri William Barr antoi viime viikolla ohjeistuksen, että etenkin iäkkäämpien vankien kohdalla voi tapauskohtaisesti harkita rangaistuksen kärsimistä kotiarestissa.

Julkkisvangit hakevat vapaaksi

Huoli vankiloiden koronaviruspesäkkeistä on saanut myös useita niin sanottuja korkean profiilin vankeja jättämään vapautusanomuksen. Los Angeles Timesin mukaan muun muassa lapsipornosta ja seksuaalirikoksista syytetyn, liittovaltion vankilassa oikeudenkäyntiä odottavan R&B-laulaja R. Kellyn asianajajat perustelivat päämiehensä vapautustarvetta näin:

– Ihmisten pitäminen tutkintavankeudessa on sama kuin juottaisi heille myrkkyä.

Vapauteen haluaa myös julkkisasianajaja Michael Avenatti, joka odottaa newyorkilaisvankilassa rangaistusta kiristystuomiostaan. Asianajajan mukaan Avenatti sairasti aiemmin keuhkokuumeen vankilassa ja kuuluu siksi riskiryhmään. Syyttäjät vastustavat vapautusta, koska Avenattia odottaa ainakin kaksi uutta oikeudenkäyntiä. Hän tuli tunnetuksi pornotähti Stormy Danielsin avustajana Donald Trumpia vastaan nostetussa kanteessa.

Asianajaja Michael Avenatti on odottanut tuomiotaan pahamaineisessa newyorkilaisvankilassa ja hakee nyt vapauteen.

Seksuaalirikoksista tuomitulla Bill Cosbylla, 82, on oma selli philadelphialaisvankilassa. Vankilassa on jo todettu yksi koronatapaus, minkä vuoksi Cosby on asianajajansa mukaan vaarassa. Myös pyramidihuijauksesta 150 vuodeksi vankeuteen tuomitun Bernard Madoffin asianajajat hakevat vapautusta virusuhan takia.

Presidentti Trumpin entinen asianajaja, vaalirahoitusrikoksesta tuomittu Michael Cohen on jo saanut hylkäävän päätöksen hakemukseensa.

Uutistoimisto AP:n mukaan myös pitkään armahdusanomuksia esittänyt Kolumbian Calin huumekartellin johtaja, vuonna 2006 Yhdysvalloissa 30 vuoden tuomion saanut Gilberto Rodriguez Orejuela, 81, on esittänyt nyt vapautuspyynnön koronaviruksen takia.