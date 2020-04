Valkovenäläinen näyttelijä kuoli koronaan – Lukashenko myönsi viruskuoleman: ”Poloinen ei kestänyt”

Koronavirusta vähätellyt Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko on joutunut myöntämään maansa ensimmäisen koronaviruskuoleman.

Valkovenäläinen suosittu ja palkittu näyttelijä Viktor Dashkevitsh kuoli 31. maaliskuuta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Vitebskissä. Hänen menehtymisensä on ensimmäinen Valko-Venäjällä julkisesti vahvistettu koronaviruskuolema.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko on tähän asti suhtautunut koronavirukseen erittäin skeptisesti ja vähättelevästi, mutta nyt hän joutui myöntämään Dashkevitshin kuoleman.

Lukashenko kommentoi Dashkevitshin poismenoa maansa Belta-uutistoimistolle näin:

– Hänen vaimonsa on terve ja tytär on terve. Koska heillä on vahva immuniteetti. Mutta hän poloinen ei kestänyt. Joutui sairaalaan vaikean keuhkokuumeen takia ja oli hengityskoneessa, kun häntä yritettiin pelastaa.

Dashkevitsh oli kuollessaan 75-vuotias. Vaimon kertoman mukaan miehellä oli krooninen keuhkosairaus, joka todennäköisesti vaikutti kuoleman taustalla.

Lukashenko on aiemmin herättänyt huomiota lausunnoillaan, joiden mukaan koronavirus on psykoosi ja viruksesta voi parantua työskentelemällä pelloilla.

Lukashenkon mukaan koronavirusepidemia voi kuitenkin olla vaarallinen vanhoille ihmisille, joten heidän on pysyteltävä kotona. Hän kertoi kuitenkin uskovansa, että epidemian huippu on jo saavutettu.

– Rukoilen jo jumalaa, että pääsiäiseen mennessä tämä olisi ohi, hän sanoi.

Lukashenko korosti myös, että hän itse ei ole tehnyt koronavirustestiä.

– Virus kulkee, ettekä te tiedä siitä enkä minä. En ole tehnyt testiä. En tiedä, olenko jo kärsinyt viruksen jalkeillani vai enkö, Lukashenko sanoi Komsomolskaja Pravdan mukaan.

Keskiviikkona Valko-Venäjän terveysviranomaiset ilmoittivat, että maassa on myös jo toinen koronaviruskuolema. Kyseessä kerrotaan olleen iäkäs henkilö, jolla oli muitakin perussairauksia.

Lukahsenkon mukaan koronavirus on saanut kaikkineen liikaa huomiota maailmalla.

– Meillä on satoja kertoja enemmän kuolemia muiden sairauksien vuoksi. Me olemme nyt vain keskittäneet huomion tähän. Meillä on syöpäsairauksia, sydän- ja verisuonitauteja, astmaa, ja tavallista keuhkokuumetta. Niissä on satoja kertoja enemmän kuolemia kuin tässä koronaviruksessa.

Lukashenko kertoi vastustavansa myös tiukkaa kotikaranteenia.

– Ihmisten sulkeminen näihin mätiin asuntoihin ei ole ratkaisu. Me tapamme ihmiset niihin asuntoihin, Lukashenko sanoi viitaten neuvostoajalta periytyviin pieniin ja huonokuntoisiin asuntoihin.

Lukashenkon asenne on heijastunut myös Valko-Venäjän julkisiin tapahtumiin. Vaikka muualla maailmassa on keskeytetty kaikki isot urheilutapahtumat, Valko-Venäjällä on jatkettu esimerkiksi jalkapallon sarjapelejä normaalisti näihin päiviin asti.

