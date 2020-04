Koronaviruksen lähtöpiste palailee jo normaaliin arkeen – tällaiset ovat nyt tunnelmat Wuhanissa: ”Haluan shoppailla kostoksi”

Koronaviruspandemian lähtöpisteessä Kiinan Wuhanissa on jo edetty rajoitusten purkamiseen.

Kiinan Hubein provinssissa sijaitsevasta 11 miljoonan asukkaan Wuhanista tuli 23. tammikuuta aavekaupunki, kun maan viranomaiset ilmoittivat eristävänsä alueen sekä rajoittavansa asukkaiden liikkumista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sittemmin virus on levinnyt ympäri maailmaa, aiheuttaen tähän mennessä noin 40 000 ihmisen kuoleman. Pandemian alkupisteessä Wuhanissa tilanne on sen sijaan jo muuttunut niin, että ankaria liikkumisrajoituksia on ryhdytty purkamaan.

Viikko sitten Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat höllentävänsä matkustusrajoituksia niin, että terveiden asukkaiden on sallittua poistua alueelta. Provinssin pääkaupungin Hubein eristystä aletaan purkaa vasta viikon kuluttua, mutta jo nyt osa asukkaista on päässyt kävelemään kaupungille ja hoitamaan asioitaan.

Nainen asioi yhdessä wuhanilaisen ostoskeskuksen liikkeistä maanantaina.

Yrityksille on tehty riskiarvioita, jotka läpäistyään ne ovat saaneet käynnistää toimintansa uudelleen. Osa työntekijöistä on saanut luvan palata töihin, ja myös julkista liikennettä käynnistellään uudelleen.

”Totta kai olen peloissani”

Reutersin haastattelemien wuhanilaisten tunteet rajoitusten purkamiseen liittyen olivat ristiriitaisia. Monet olivat ylpeitä Kiinan hallinnon toimista viruksen pysäyttämiseksi, toiset taas valittelivat sitä, ettei valtiolta saatu avustus riitä lähellekään korvaamaan rajoitusten aiheuttamia liiketoiminnan tappioita.

Aasiassa suosittua ”kuplateetä” nautiskelleet nuoret wuhanilaisnaiset uskaltautuivat laskemaan maskit kasvoiltaan tiistaina.

Vaikka tartuntojen määrän ja niihin liittyvien kuolemien määrien kasvu on hidastunut, asiantuntijat pelkäävät rajoitusten purkamisen johtavan mahdolliseen uuteen tartunta-aaltoon. Maailmalla on lisäksi suhtauduttu Kiinan virallisiin lukuihin epäillen, ja myös jotkut wuhanilaiset pelkäävät, että heidän keskuudessaan on edelleen oireettomia tartuttajia.

– Totta kai olen peloissani. Mutta en ole tehnyt yhtään rahaa kolmeen kuukauteen, kertoi kahteen päällekkäiseen kasvomaskiin turvautunut Fang-niminen hedelmäkauppias punnitessaan omenoita.

Fang uskoi saavansa varastonsa myytyä aikaisintaan kesäkuussa, eikä hänellä ole ennen sitä mahdollisuutta matkustaa kotikaupunkiinsa lastensa luokse, vaikka rajoitukset puretaankin.

Parturin bisnes räjähti uuteen nousuun

On myös yrittäjiä, joiden bisnes on ampaissut suorastaan nousukiitoon tilanteen helpottumisen vuoksi. Yksi heistä on parturi Xiong Juan, 39, josta on tullut ehkä kiireisempi kuin koskaan.

Parturi Xiong Juan leikkasi asiakkaan hiuksia wuhanilaisen asuintalon pihalla maanantaina.

Nyt suojakaavulla ja maskilla varustautunut Xiong kiertää sähköpyörällään leikkaamassa kaupunkilaisten hiuksia, jotka eivät ole pariin kuukauteen parturin saksia nähneet. Työstä on tullut liikkuvaa, sillä kampaamo, jossa Xiong työskenteli, pysyy edelleen suljettuna.

– Jos on kiireinen päivä, saatan työskennellä aamukahdeksasta kuuteen illalla. Leikkaan noin 70 ihmisen hiukset, Xiong kertoi kerrostalon avaralle pihalle pystyttämänsä ”salongin” vierellä.

Käytännössä ”salonki” tarkoittaa tässä tapauksessa muovituolia ja peilin asemaa toimittavaa kännykän kameraa. Asiakaskunta koostuu toistaiseksi vain miehistä, sillä Xiongin mukaan heidän hiustensa siistiminen vie maksimissaan vartin.

– Tämä on autuutta, Ren-niminen asiakas kertoi tuntemuksistaan Xiongin käsittelyssä.

Hän kuvaili kahden kuukauden parturitaukoa ”sietämättömäksi”.

Wuhanilaisen ostoskeskuksen henkilökunta auttoi asiakkaita skannaamaan matkapuhelimiensa ”vihreitä” QR-koodeja, jotka vahvistavat heidän terveytensä.

AP:n mukaan asiakkaita oli vielä maanantaina harvakseltaan niissä yrityksissä, jotka ovat jo käynnistäneet toimintaansa.

– Olen niin innoissani, että meinaan itkeä, Kat-nimellä esiintynyt nainen kertoi uutistoimistolle liikkuessaan yhdellä Wuhanin suurimmista ostoskaduista.

Nanjingin kaupungissa opettajana työskentelevä Kat sanoi jääneensä jumiin Wuhaniin, koska sattui olemaan siellä vierailulla perheensä luona tammikuun lopulla.

– Vietettyäni kaksi kuukautta kotiin suljettuna, haluan hyppiä. Haluan shoppailla kostoksi, nainen kertoi, tehostaen sanomaansa hyppimällä.

Ensimmäinen mahdollisuus läheisten hautaamiseen

Kaikille wuhanilaisille ostosten tekeminen ei kuitenkaan ole ollut ensimmäinen asia, joka heillä on ollut mielessään ulkoilmaan päästessään. AFP:n mukaan osa on suunnannut ensimmäisenä hautaamaan koronaviruksen uhreiksi päätyneitä tai muutoin eristyksen aikana kuolleita rakkaitaan.

Tämä näkyi tiistaina muun muassa paikallisella Biandanshanin hautausmaalla, jossa kasvomaskein suojautuneet omaiset laskivat omaisiaan hautoihin suoja-asuihin pukeutuneiden viranomaisten ohjeistamina.

Biandanshanin hautausmaalla sekä muilla Wuhanin hautausmailla on pystytty järjestämään hautajaisia ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen.

Tilanteeseen liittyi myös katkeruutta, sillä haudattavien joukossa oli esimerkiksi jalkansa murtanut mies, joka oli saanut kohtalokkaan virustartunnan sairaalassa ollessaan. Useimmat läheisiään haudanneista eivät olleet halukkaita puhumaan asiasta AFP:n toimittajalle.

– En tunne mitään, totesi eleettömästi nainen, joka oli saapunut hautaamaan halvauskohtaukseen menehtynyttä sukulaistaan.