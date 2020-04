Turkmenistan kielsi koronavirus-sanan käytön

Maassa ei sen oman ilmoituksen mukaan ole havaittu vielä yhtään tartuntaa.

Keski-Aasiassa sijaitseva Turkmenistan kuuluu harvoihin maailman maihin jotka eivät ole vielä kertoneet yhdestäkään koronavirustapauksesta. Sulkeutuneen ja kansalaisiaan voimakkaasti rajoittavan valtion tiedot ovat kuitenkin herättäneet myös epäilyksiä.

Epidemiasta käytävä keskustelu on Turkmenistanissa vaikeaa, sillä maan itsevaltaisen johtajan Gurbanguly Berdymukhamedovin hallinnon kerrotaan kieltäneen koko koronavirus-sanan käytön. Asiasta kertovan Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan valtio-omisteista mediaa on kielletty käyttämästä sanaa ja kouluja ja sairaaloja on vaadittu poistamaan se omista materiaaleistaan.

Radio Free Europen paikallisten toimittajien mukaan siviilivaatteiset poliisit ovat myös valvoneet, ettei epidemiasta puhuta julkisilla paikoilla. Poliisin kerrotaan pidättäneen hengityssuojia käyttäneitä tai pandemiasta puhuneita ihmisiä.

Kaasuntuotannostaan tunnettu maa on pyrkinyt estämään tartuntojen leviämisen sulkemansa jo aiemmin rajansa matkustajaliikenteeltä. Uutistoimisto Reutersin keskiviikkona näkemän dokumentin mukaan Turkmenistan olisi sulkemassa rajansa myös tavaraliikenteeltä koko huhtikuun ajaksi.