Venäjä lähetti Yhdysvaltoihin sotilaskoneella koronavirusapua – Trump kiitti jo etukäteen ”isosta lentokonelastista”

Venäjän puolustusministeriön julkaisemalla videolla näkyy jättimäisen Antonov 124 -rahtikoneen lastaus ja lähtö kohti Yhdysvaltoja.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi keskiviikkoaamuna videomateriaalia, jossa näkyy AN-124-100 Ruslan -lentokoneen lastausta ja nousu ilmaan kohti Yhdysvaltoja.

Videokuvan perusteella lentokoneen ruumassa näyttää olevan paljon pahvilaatikoita, mutta niiden sisältö ei käy ilmi.

Venäjän median mukaan koneen lastina on muun muassa suojavarusteita ja erilaisia lääkinnällisiä laitteita humanitaariseksi avuksi Yhdysvaltain koronavirustaistelua varten.

Venäjän aikeista lähettää apua Yhdysvaltoihin tuli ensimmäinen tieto julkisuuteen maanantaina sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin oli keskustellut presidentti Donald Trumpin kanssa puhelimitse.

Trump kehui puhelun jälkeen omassa lehdistötilaisuudessaan Venäjän lähettämää apua ja aiheutti myös pienen hämmennyksen, kun hän antoi ymmärtää koneen saapuneen jo perille.

– Venäjä lähetti meille hyvin, hyvin ison lentokonelastin lääkinnällisiä tarvikkeita, mikä oli hyvin ystävällistä, Trump hehkutti maanantaina.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov selvensi tämän jälkeen uutistoimisto Interfaxille, että presidentit sopivat vasta maanantaisen puhelunsa aikana siitä, että Venäjä lähettää Yhdysvalloille apua.

– Trump hyväksyi kiitollisena humanitaarisen avun, Peskov kertoi.

Alkujaan avun piti päästä lähtemään jo tiistaina, mutta lopulta lento saatiin matkaan vasta keskiviikkona. Peskov antoi venäläismedialle kritiikkiä siitä, että lennon vaatima byrokratia ei sujunut Yhdysvaltain kanssa niin nopeasti kuin Venäjä olisi toivonut.

– Lievästi sanottuna jotkut amerikkalaiset osapuolet eivät ottaneet osaa siihen, että presidenttien tekemän sopimuksen aiheuttamat tekniset kysymykset olisi saatu ratkaistua, Peskov muotoili kritiikkinsä RBK-lehden mukaan.

Apua sisältävä lentokone lähti ilmaan Tshkalovskin sotilaslentokentältä Moskovan läheltä. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ruslan-lentokone kuuluu Venäjän ilma-avaruusjoukkojen laivueeseen.

– Venäjän ilma-avaruusjoukkojen lentokone lähti Yhdysvaltoihin lastinaan kasvosuojuksia ja lääkinnällisiä laitteita, Venäjän puolustusministeriö ilmoitti.

Uutistoimisto Reuters ennakoi, että Venäjän lähettämä apu ei todennäköisesti saa Yhdysvalloissa varauksetonta kiitosta esimerkiksi niiltä Trump-kriitikoilta, jotka ovat kehottaneet presidenttiä pitämään etäisyyttä Putiniin.

Kriitikoiden mielestä Venäjä käyttää nyt koronavirukseen liittyvää humanitaarista apua omana propagandatyökalunaan edistääkseen geopoliittisia tavoitteitaan.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa kuvassa näkyy Iljushin-rahtikoneita lähdössä viemään koronavirusapua Italiaan 22. maaliskuuta.

Venäjä on jo aiemmin lähettänyt armeijansa viruseksperttejä auttamaan Italiaa.

Italiassa apuun on suhtauduttu kahtalaisesti: maan johto on toisaalta kiitellyt apua, mutta esimerkiksi La Stampa -lehden haastattelemat lähteet ovat kritisoineet Venäjän apuprojektia. Apukritiikistä on kertonut esimerkiksi Moscow Times englanninkielisessä uutisessaan.

La Stampan lähteiden mukaan on erikoista esimerkiksi se, että Venäjä on lähettänyt avun mukana Nato-maa Italiaan niin paljon korkea-arvoisia upseereita ja jopa 80 prosenttia lähetetystä materiaalista on ollut jollain tavalla koronavirustaisteluun sopimatonta.

Venäjän puolustusministeriö on tiedottanut, että venäläiset virusasiantuntijat ovat desinfioineet Italiassa muun muassa vanhusten hoitolaitoksia.

Venäjä on julkaissut myös runsaasti kuvia Italiaan lähetetyistä Iljushin-rahtikoneista ja suojavarustuksissaan työskentelevistä venäläisistä armeijan asiantuntijoista Italiassa.

Venäjän lähettämät virusasiantuntijat kuvattuna suojavarusteissaan, kun he desinfioivat koronaviruksen vaivaamaa vanhainkotia Italiassa.

Venäjän Italian-suurlähettiläs Sergei Razov kutsui La Stampan artikkelissa esitettyjä väitteitä ”kieroutuneiksi”.

– Tällaiset väitteet ovat kieroutuneen mielen tuotosta. Epäitsekästä halua auttaa hädässä olevia hyviä ihmisiä pidetään salakavalana tekona, Razov sanoi uutistoimisto Ria Novostille.

Peskovin mukaan Putin tarjosi apuaan Yhdysvalloille siinä mielessä, että jossain vaiheessa Yhdysvallat voi vastata antamalla Venäjälle omaa apuaan koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

– Presidentti lähtee siitä, että kun amerikkalaiset lääkinnällisten laitteiden ja materiaalien kehittäjät pääsevät vauhtiin, he voivat vastata meille samalla tavalla tarpeen tullen, Peskov sanoi venäläismedialle.

– Nykyinen tilanne koskettaa poikkeuksetta kaikkia ja on laadultaan maailmanlaajuinen, joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia yhdessä kumppanuuden ja keskinäisen avun merkeissä, RBK-lehti siteerasi Peskovia.