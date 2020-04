Tutkijat kauhuissaan New Yorkin hätäratkaisusta: hengityskone jaetaan kahden koronapotilaan kesken

New Yorkissa on päädytty hätäratkaisuna jakamaan hengityskoneita kahden potilaan kesken.

Koronaviruksen koettelemassa New Yorkissa on jouduttu turvautumaan jo hätäratkaisuihin, kun sairaaloissa on huutava pula hengityskoneista ja sairaalavarusteista.

New Yorkista on kasvanut Yhdysvaltojen suurin koronaviruspesäke, ja se näkyy osavaltion sairaaloissa jo epätoivoisina ratkaisuina.

Huutava pula hengityskoneista on ajanut sairaalat siihen, että hengityskoneita on alettu jakaa kahden potilaan kesken, The New York Times kertoo.

Hengityskoneiden jakamista on selvitetty joissakin tutkimuksissa aiemmin. Sitä on myös kokeiltu Yhdysvalloissa aiemmin katastrofitilanteissa, kuten Las Vegasin joukkoampumisen jälkeen. Lisäksi menetelmää on kokeiltu koronavirusepidemian keskellä myös Italiassa.

Yhdysvalloissa hengityskoneita ei ole ikinä aiemmin jaettu pidemmällä aikavälillä.

Ratkaisu helpottaa sairaaloiden vajetta hengityskoneissa koronakriisin keskellä. Lääketieteen ammattilaisten mukaan menetelmä on kuitenkin kaikkea muuta kuin turvallinen.

Lääketieteelliset yhteisöt eri puolilta Yhdysvaltoja julkaisivat lausunnon, missä ilmaistiin huolta sairaaloiden päätöksestä jakaa hengityskoneita. Kannanotosta kertoo Live Science.

– Hengityskoneiden jakamista ei tulisi yrittää, koska sitä ei pystyä tekemään turvallisesti nykyisellä laitteistolla, kannanotossa sanotaan.

Tiedeyhteisöjen edustajat muistuttavat, että COVID‐19 -potilaiden hengitystieoireet ovat vakavia.

– On parempi käyttää hengityskonetta potilaalle, joka kaikista todennäköisimmin hyötyy siitä kuin epäonnistua usean kuoleman estämisessä – tai pahimmillaan aiheuttaa kuolemat, lausunnossa sanotaan.

Hengityskone auttaa potilasta hengittämään suuhun, nenään tai kaulaan tehtyyn aukkoon asetetun putken avulla. Koneessa on neljä kiinnityskohtaa, eli teoriassa laitetta voi maksimissaan käyttää neljän potilaan hengityksen tukemiseen samanaikaisesti, mutta hengitysapu ei ole jaetulla laitteella yhtä tehokasta ja turvallista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaisessa tilannekatsauksessaan, että liittovaltion hallinnolla on hallussaan 10 000 hengityslaitetta. Presidentin mukaan niitä ei ole vielä jaettu osavaltioiden sairaaloihin, koska hoitoa vaativien tapausten määrän odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa jyrkästi.

CNN:n mukaan presidentti on aiemmin ollut sitä mieltä, että kerran osavaltioihin jaettua laitteistoa voisi olla vaikea saada enää takaisin.

Trump varoitti tiistaisessa puheessaan, että joidenkin osavaltioiden sairaaloissa voi tulla pulaa hengityskoneista.

Tiistai-iltapäivään mennessä New Yorkissa oli vahvistettu 43 139 tartuntaa ja 1 550 kuolemaa.