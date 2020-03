Trump varoitti amerikkalaisia edessä olevista ”tuskallisista viikoista”

Yhdysvaltain presidentti muistutti amerikkalaisia ottamaan vakavasti hallituksen ohjeet eristäytymiseen.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on varoittanut kansalaisia edessä olevissa tuskallisista viikoista. Trump puhui tulevasta kahdesta viikosta päivittäisessä koronaviruskriisin liittyvässä tilannekatsauksessaan.

– Tulemme käymään läpi kaksi erittäin rankkaa viikkoa, Trump sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Trump myös kehotti kansalaisia ottamaan vakavasti hallinnon uudet ohjeet 30 päivän eristäytymiseen.

– On kyse elämästä ja kuolemasta, Trump sanoi.

Trump sanoi myös, että liittovaltion hallinnolla on hallussaan 10 000 hengityslaitetta. Presidentin mukaan niitä ei ole vielä jaettu osavaltioiden sairaaloihin, koska hoitoa vaativien tapausten määrän odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa jyrkästi.

Trump myös varoitti, että joidenkin osavaltioiden sairaaloissa voi tulla pulaa hengityskoneista.

Pari päivää sitten Trump arvioi, että koronaviruskuolemien määrässä korkein kohta saavutetaan todennäköisesti kahden viikon kuluessa eli pääsiäisen aikoihin.

Eilisessä tilannekatsauksessaan Trump kertoi, että jo miljoona amerikkalaista on testattu koronaviruksen varalta.

Yhdysvalloissa on suurin määrä vahvistettuja koronavirustapauksia maailmassa. Jopa 160 700 ihmistä on saanut tartunnan ja yli 3 000 ihmistä on kuollut.