USS Theodore Roosevelt -lentotukialuksella todettiin ensimmäiset kolme koronavirustartuntaa viikko sitten. Nyt tartuntoja kerrotaan olevan jo 150–200.

Koronaviruksen hallitsematon leviäminen on aiheuttanut hätätilanteen Yhdysvaltain laivaston lentotukialuksella USS Theodore Rooseveltilla, kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet. Noin viikko sitten alkunsa saanut tilanne on edennyt jo niin vakavaksi, että aluksen kapteeni Brett Crozier on anellut Pentagonilta apua nelisivuisella kirjeellä.

Kirjeestä uutisoi ensimmäisenä San Francisco Chronicle, jonka mukaan yli 100 aluksella olevaa sotilasta on saanut koronavirustartunnan. Tyynellämerellä sijaitsevan Guamin saaren liepeille ankkuroituneella lentotukialuksella on kaikkiaan vajaat 4 000 laivaston sotilasta.

– Tämä vaatii poliittista ratkaisua, mutta se on oikea tapa toimia. Me emme ole sodassa. Sotilaiden ei tarvitse kuolla. Jos me emme toimi nyt, epäonnistumme tehtävässämme huolehtia kaikkein luotettavimmasta valtistamme – merisotilaistamme, Crozier kirjoitti työnantajalleen puolustusministeriölle.

USS Theodore Roosevelt -lentotukialuksella palvelevat sotilaat osallistuivat 22. maaliskuuta ampumakokeeseen. Kaksi päivää myöhemmin aluksella todettiin ensimmäiset koronavirustartunnat.

Crozierin mukaan vain pieni osa sairastuneista sotilaista on saatu pois alukselta. Suurin osa miehistöstä on edelleen aluksella ja yrittää noudattaa määräyksiä 14 päivän karanteenista.

Sosiaalisen etäisyyden pitäminen muihin aluksen pienissä tiloissa on kuitenkin käytännössä mahdotonta.

– Taudin leviäminen jatkuu ja kiihtyy, Crozier kuvaili.

Sänkyjen puute ongelmana

Kirjeessään Crozier pyysi muun muassa koko miehistölle tarkoitettujen karanteenitilojen pystyttämistä Guamin rannikolle niin pian kuin mahdollista.

San Francisco Chroniclen kerrottua kirjeestä uutinen levisi myös muihin tiedotusvälineisiin, ja tiistaina sitä kommentoitiin lopulta myös Yhdysvaltain laivaston suunnalta.

– Kuulin kapteeni Crozierin kirjeestä tiistaiaamuna. Tiedän, että komento-organisaatiomme on ollut asiasta tietoinen vuorokauden ajan ja olemme itse asiassa työskennelleet viimeiset seitsemän päivää siirtääksemme sotilaat pois laivasta ja majoittaaksemme heidät Guamiin, virkaa tekevä laivastoministeri Thomas Modly kertoi CNN:lle.

Ministerin mukaan ongelmana on kuitenkin se, että Guamilla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi sänkyjä saatavilla. Ratkaisua yritetään etsiä hotelleista ja telttamajoituksesta.

Modly korosti, ettei laivasto ole eri mieltä kapteenin kanssa aluksella vallitsevasta tilanteesta. Ydinaseita ja hävittäjiä mukanaan kuljettavan lentotukialuksen tyhjentäminen on kuitenkin hänen mukaansa huomattavasti monimutkaisempi operaatio kuin esimerkiksi risteilyaluksen tyhjentäminen.

Tartunnat lisääntyivät rajusti viikossa

Ensimmäiset kolme tartuntaa todettiin lentotukialuksella 24. maaliskuuta. Tuolloin laivaston johto lupasi testauttaa kaikki aluksella palvelevat, ja ministeri Modly oli luottavainen sen suhteen, että kaikki sairastuneen kolmikon kanssa kontaktissa olleet oli löydetty ja saatu karanteeniin.

Yhdysvaltain laivasto on julkaissut kuvia, joissa miehistön koronavirusnäytteitä tutkitaan USS Theodore Rooseveltilla mukana olevassa liikuteltavassa laboratoriossa.

– Tämä on esimerkki siitä, kuinka kykenemme pitämään aluksemme toiminnassa merillä, vaikka mukana olisi aktiivisia covid-19-tapauksia, Modly sanoi tuolloin.

Viikossa tartuntojen määrä on kuitenkin lisääntynyt räjähdysmäisesti. San Francisco Chroniclelle nimettömänä puhuneen vanhemman upseerin mukaan ainakin 150–200 aluksen sotilasta on jo saanut positiivisen tuloksen koronavirustestistä.

Hänen mukaansa kenenkään oireet eivät ole toistaiseksi olleet niin vakavia, että sairaalahoitoa olisi tarvittu.