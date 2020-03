102-vuotias Italica parani koronaviruksesta – sairastui pienenä toiseen harvinaisen tappavaan tautiin

Italiassa jopa yli 100-vuotiaat ovat selättäneet koronaviruksen ja kotiutuneet hyvävointisina sairaalasta. Yksi toipuneista on genovalainen Italica Grondona.

Koronavirus on hyvin vaarallinen etenkin iäkkäille. Silti uutiset maailmalta paljastavat, että jopa yli satavuotiaat voivat selättää taudin.

Genovassa 102-vuotias italialaisnainen on parantunut koronaviruksesta oltuaan 20 päivää sairaalassa, kertoo CNN. Vuonna 1917 syntynyt Italica Grondona sairastui pienenä tyttönä espanjantautiin, lääkärien Grondonalle teettämät verikokeet osoittavat.

Vuosina 1918–1919 maailmalla riehuneeseen espanjantautina kutsuttuun influenssapandemiaan kuoli ainakin 50 miljoonaa ihmistä.

Grondona joutui sairaalaan maaliskuun alussa lievän sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Myöhemmin hänelle tehdyt testit näyttivät positiviista koronavirukselle. Hänen koronavirusoireensa olivat lieviä, eikä lääkärien tarvinnut tehdä paljonkaan, kun 102-vuotias alkoi parantua itsestään. 26. maaliskuuta Grondona pääsi pois sairaalasta ja palasi vanhainkotiin.

– En tiedä, mikä hänen salaisuutensa on, mutta sen tiedän, että hän on vapaa ja itsenäinen nainen, Grondonan sisarenpoika Renato Villa Grondona sanoo CNN:lle.

Grondonan ainoa poika kuoli vuosikymmeniä sitten Yhdysvalloissa.

– Mutta hän rakastaa elämää, tanssia, musiikkia, Freddie Mercurya ja Valentino Rossia, sisarenpoika kertoo.

Euroopan synkimpiä kuolintilastoja koronaviruksen osalta tehneestä Italiasta löytyy muitakin iäkkäille toivoa antavia uutisia. Riminissä 101-vuotias herra P -nimellä kutsuttu mies selätti koronaviruksen ja pääsi viime viikon keskiviikkona kotiin perheensä luo.

Herra P syntyi vuonna 1919 keskelle espanjantautipandemiaa. Riminin apulaispormestari Gloria Lisi kertoi paikalliselle Rimini Today -lehdelle, että 101-vuotias joutui noin kaksi viikkoa sitten sairaalaan positiivisen koronavirustestin jälkeen.

– Hän on nähnyt kaiken: sodan, nälän, kivun, kehityksen, kriisit ja ylösnousut. Ja yli 100 vuoden iässä kohtalo toi hänelle tämän uuden, yhtä aikaa näkymättömän ja kauhistuttavan haasteen, Lisi sanoo.

Apulaispormestarin mukaan herra P:n tarina antaa toivoa meille kaikille.

– Herra P selvisi siitä. Se osoittaa, että edes 101 vuoden iässä kohtaloasi ei ole sinetöity, Lisi huomauttaa.

Vaikka kuolleisuus koronavirukseen pomppaa yli 70-vuotiailla, Italiasta on kertoa muitakin valoisia uutisia iäkkäiden toipumisista. Bresciassa 83-vuotias entinen hoitaja on vastikään parantunut koronaviruksesta ja hänen perheensä mukaan mies on kuin uudesti syntynyt. Eläköitynyt hoitaja otettiin sisään samaan sairaalaan, missä hän työskenteli nuorena, 8. maaliskuuta. Hän kärsi hengitysvaikeuksista ja pian hän sai koronavirusdiagnoosin.

– Isäni olisi voinut olla taas uusi uhri, mutta hän selvisi siitä, miehen poika Federico kertoo paikalliselle Brescia Today -lehdelle.

– Ehkä häntä auttoi se, että hän on aina harrastanut paljon liikuntaa. Ennen kuin hän sairastui, hän polki kymmeniä kilometrejä pyörällä.

– Nyt hän näyttää aivan uudelta ihmiseltä. Kuin hän olisi syntynyt uudelleen. Ehkä tämän taistelun voittaminen on antanut hänelle uutta energiaa, poika arvelee.