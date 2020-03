Järjestikö Unkarin Orban koronaepidemian varjolla itselleen diktaattorin valtuudet? – ”Todella, todella hälyttävää”

Unkarin parlamentin maanantaina hyväksymä valtuuslaki koronaepidemian vuoksi huolestuttaa runsaasti myös Unkarin ulkopuolella.

Valtuuslain on tulkittu mahdollistavan kansallismielisiä otteita käyttäneelle pääministeri Viktor Orbanille liki diktaattorin valtuudet.

– Tämä on todella, todella hälyttävää. Tämä viittaa hyvin paljon autoritäärisen diktatuurin suuntaan, kommentoi Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklóssy IS:lle.

Hän ei ole yksin, sillä kritiikkiä on tullut esimerkiksi ihmisoikeustahoilta ja Euroopan neuvostosta, koska valtuuslain voimassaololle ei asetettu selkeää takarajaa.

– Käytännössä Unkarin parlamentin toiminta lopetetaan vuoden loppuun saakka ja Orbanin hallitus ottaa lainsäädäntövallan käsiinsä, Miklóssy toteaa.

Koska parlamentissa kaksi kolmasosaa on Orbain Fidez-puolueen takana, niin on hyvin epätodennäköistä, että mitään hallituksen tahdon vastaista tapahtuisi, Miklóssy lisää. Myös Unkarin perustuslakituomioistuimen enemmistö on Fidezin kannattajia.

– Orban sai käytännössä avoimen shekin, vapaat kädet

Valtuuslaki mahdollistaa kovat rangaistukset ”väärän tiedon” tai ”valeuutisten” levittämisestä. Niistä voi seurata 1–5 vuotta vankeutta. Hallituksen koronatoimien ”haittaamisesta” vankeusrangaistus voi olla jopa 5–8 vuotta.

Alunperin ”väärän tiedon” levittämisen katsottiin olleen suunnattu mediaa kohtaan.

– Viime päivinä on näkynyt merkkejä, että sillä voidaan kurittaa kansalaisjärjestöjä tai oppositiopoliitikkoja ja paikallisviranomaisia, jos he kritisoivat kriisin hoitoa tai terveydenhuollon kapasiteettia.

– Minkäänlaiselle kritiikille ei ole sijaa tai vaarantaa menettää vapautensa, sanoo Miklóssy.

Valtuuslaki myös muotoiltiin niin, että hallitus voi itse määritellä, mikä on vaaratilanne. Se voi koskea myös kriisin jälkeistä aikaa.

Vaikka Unkarissa on ilmoitettu vasta 447 koronatartunnasta ja 15 kuolemantapauksesta, on kansa huolissaan, koska maan terveydenhuolto on ajettu viime vuosina pahaan jamaan. Sairaalat ovat rapistuneet ja paljon lääkäreitä ja sairaanhoitajia hakeutunut töihin ulkomaille.

Jopa 80 prosenttia kannattikin erikoislakia kriisin ajaksi maaliskuussa tehdyissä riippumattomissa mielipidekyselyissä.

Kun epidemia joskus laantuu, niin kuinka nopeasti Unkarin hallitus luopuu poikkeuslaista, kysyy Miklóssy.

– Jos ei luovu, niin silloin se tarkoittaisi, että EU:n sisällä sallittaisiin lähes diktatuurista järjestelmää.

Orbanin mukaan ”Euroopan pilkunviilaajien” tulisi keskittyä omiin asioihinsa.

– Jos he eivät voi auttaa, niin lopettakaa ainakin yritykset estää unkarilaisia puolustautumasta (virusta vastaan), Orban sanoi viime perjantaina.

Ilman kansainvälistä painostusta Unkari voisi ”porskuttaa hamaan tulevaisuuteen saakka”; huomauttaa Miklóssy.

Häntä huolettaa, että Unkarin esimerkki saattaa levitä muualle kansallismieliseen itäiseen Eurooppaan, kuten Puolaan.

– Leviäminen on se suurempi vaara. Silloin on kysyttävä, mitkä ovat EU:n ydinarvot? Jääkö jäljelle pelkästään talousyhteistyö, paluu 70-luvulle?

Miklóssy huomauttaa, että EU:n täytyy epidemian jälkeen vihdoin reagoida tai edessä on EU:n lopun alku.