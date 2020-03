EU-komission puheenjohtaja: Poikkeustoimet eivät voi jatkua rajattomasti

Von der Leyenin mukaan komissio seuraa tarkasti kaikkien jäsenmaiden poikkeustoimia.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi asetetut poikkeustoimet eivät voi jatkua rajattomasti, linjaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuoreessa lausunnossaan.

Von der Leyenin mukaan komissio seuraa tarkasti kaikkien jäsenmaiden poikkeustoimia. Hän muistuttaa, että kriisin ratkomisen keskelläkin EU:n on pidettävä kiinni eurooppalaisista arvoista ja ihmisoikeuksista.

Von der Leyen ei mainitse yhtään jäsenmaata suoraan nimeltä, mutta lausunto julkaistiin Unkarin uusimpien poikkeustoimien vanavedessä.

Unkarin parlamentti hyväksyi eilen poikkeuslain, joka mahdollistaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle maan johtamisen asetuksilla ohi parlamentin.

Arvostelijoiden mukaan arveluttavaa laissa on muun muassa se, että laajoja valtaoikeuksia käyttävä hallitus voi itse päättää, milloin se katsoo edellytyksien poikkeustilan päättämiseen täyttyvän. Lakia vastustanut oppositio olisi halunnut poikkeuslakiin selvän maininnan sen määräaikaisuudesta.

Poikkeustila mahdollistaa muun muassa se, ettei maassa järjestetä sen voimassa ollessa vaaleja.

EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders kommentoi aiemmin Twitterissä, että EU-komissio arvioi jäsenmaiden poikkeustoimia suhteessa perusoikeuksiin.

– Tämä koskee erityisesti Unkarin tänään (maanantaina) hyväksymää lakia poikkeustilasta ja uusia rangaistuksia väärän tiedon levittämisestä, Reynders tviittasi.

Komission on määrä keskustella jäsenmaiden poikkeustoimista huomenna. Komissiolta on myös myöhemmin tulossa esitys mekanismista, jolla seurattaisiin yleisesti oikeusvaltion tilaa jäsenmaissa.

Von der Leyen korostaa vapaan median tärkeyttä

Unkarin riippumattomia toimittajia on huolestuttanut poikkeuslain kohta, jonka perusteella levottomuutta lisäävien uutisten levittämisestä voitaisiin langettaa vuosien vankeustuomio.

Orbanin hallitus on aiemminkin syyttänyt sitä arvostelleita medioita "valeuutisten" julkaisemisesta. Suurin osa Unkarin tiedotusvälineistä on Orbanin tukena, sillä oikeistopopulistinen Orban on kerännyt viime vuosina ympärilleen mediaimperiumin.

Lausunnossaan komission puheenjohtaja von der Leyen korostaa, että demokratia ei voi toimia ilman vapaata ja itsenäistä mediaa.

– Ilmaisunvapauden kunnioitus ja oikeudellinen varmuus ovat olennaisia tällaisina epävarmoina aikoina. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että journalisteilla on mahdollisuus tehdä työnsä vapaasti ja tarkasti, von der Leyen sanoo.