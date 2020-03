Jopa kaiken nähneitä terveydenhuollon ammattilaisia riipaisee syvältä, kuinka koronaviruksen uhrit saattavat joutua viettämään viimeiset hetkensä yksin sairaaloissa.

Tarinoita viruksen aiheuttamaan tautiin yksin kuolevista tulee nyt ympäri maailmaa.

Kuten kuvat Italiassa yksin kuolevista potilaista, kirjoitti bostonilaisen sairaalan tehohoito-osaston lääkäri Daniela Lamas New York Timesissa.

– Puhuin juuri erään hoitajaharjoittelijan kanssa sairaalamme uudessa covid-19-tehohoitoyksikössä ja kysyin, mikä häntä huolettaa eniten. ”Se, että potilaat kuolevat yksin”, oli välitön vastaus.

New Yorkissa sairaalat ovat äärimmillään koronapotilaita. New Yorkin osavaltiosta on ilmoitettu liki puolet Yhdysvaltain noin 3 000 kuolonuhrista.

– Olen puhjennut kyyneliin ajoittain kun haemme ihmisiä ambulanssilla heidän kotoaan. Kukaan läheinen ei saa tulla mukaan, toisin kuin aiemmin. Nyt ei saa tulla edes vierailulle sairaalaan. Kirjaimellisesti otamme pois ihmisiltä heidän rakkaimpansa tietäen, etteivät he enää näe toisiaan. Nämä potilaat kuolevat sairaalasängyissä yksin. Se on musertavan surullista, kuvailee newyorkilainen ensihoitaja Phil Suarez Reutersille työtään.

Yhdysvalloissa ensimmäiset koronakuolemat tulivat ilmi Washingtonin osavaltiossa. Elijah Ross-Rutterin äiti Sundee Rutter, 42, oli toipumassa rintasyövästä, kun hänellä todettiin maaliskuun alussa covid-19-tartunta.

Rutter oli yksinhuoltaja kuudelle 13–24-vuotiaalle lapselleen näiden isän kuoltua 2014.

Vielä rintasyöpähoitojen aikana perhe ja ystävät saivat käydä hänen luonaan sairaalassa, mutta nyt he pystyivät kommunikoimaan vain sairaalahuoneen ulkopuolelta.

– Jonkin aikaa hän pystyi lähettämään tekstiviestejä, mutta ne muuttuivat lopulta emoji-kuviksi, kertoi Ross-Rutter, 20, BuzzFeed Newsille.

– Hän vastasi sydämen kuvilla, mutta ei enää voinut kirjoittaa.

Maaliskuun 16. päivänä lääkäri soitti ja pyysi perheen tulemaan sairaalaan.

Ross-Rutter ja hänen viisi sisaruksensa saivat katsoa katsoa vain ikkunalasin läpi potilashuoneessa makaavaa äitiään. Naisen tyynyn vierelle oli laitettu pieni radiopuhelin, jonka kautta lapset pystyivät jättämään jäähyväisensä.

– Sanoin hänelle, että rakastan häntä – ja että pidämme huolta nuoremmista.

Iltapäivällä Sundee kuoli.

Perheen tarina on liikuttanut amerikkalaisia ja heille on kerätty 275 000 dollarin edestä rahaa, joilla vanhin lapsista, 24-vuotias Tyree Rutter aikoo taata sisarusten kodin säilymisen.

Maaliskuun puolivälissä Washingtonin osavaltiossa oli vasta 27 covid-19-kuolemaa kun maanantaina lukema oli noussut 195:een.

Washingtonin koronauhreja oli myös 75-vuotias Carolann Christine Gann, jonka tytär Michelle Bennett uskoi, ettei hänkään voi jättää jäähyväisiä tautiin kuolevalle äidilleen, joka loppuvaiheessa oli tajuton.

Mutta Gannin sairaanhoitaja Swedish Issaquah -sairaalassa otti oman matkapuhelimensa ja soitti Bennettille kertoen, ettei tämän äidillä ole enää paljon aikaa.

Sairaanhoitaja kytki päälle videopuhelun ja sanoi:

– Asetan puhelimen kohden hänen kasvojaan, niin voit kertoa, kuinka paljon rakastat häntä ja jättää hyvästit. Hän ei ole yksin, me olemme hänen vierellään loppuun saakka, vakuutti hoitaja.

Tunnin kuluttua Gann oli nukkunut pois.

Bennett kertoi CNN:lle, kuinka näki hoitajan itkevän tämän ottaessa puhelimen takaisin.

– Ymmärrän kuinka vaikeaa tämä on heille. En voi kuvitella, millaista on olla siellä hoitamassa, riskeeraten itsensä tartunnalle ja palata kotiin. Mutta he tuntevat samaa myötätuntoa ja empatiaa kuin kyse olisi omasta äidistään, kiitteli Bennet.