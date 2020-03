Koronaviruskriisi on ajanut New Yorkin sairaalat äärirajoille. Maanantaina Manhattanille lipui auttamaan sairaalalaiva Comfort.

Aileen Oser saapui maanantaina aamukahdeksalta satamaan odottamaan laivaston sairaalalaiva Comfortin saapumista New Yorkiin. Kuultuaan olevansa kolme tuntia etuajassa hän suuntasi polkupyörällään Manhattanin 26. kadulle ja seurasi alusta sen lipuessa ylös Hudson-jokea.

Koko matkalla oli väkijoukkoja seuraamassa valtavilla punaisilla risteillä merkityn laivan saapumista.

– En uskonut, että tuntuisi tältä nähdä se. Sain kylmiä väreitä, Oser sanoi.

– Kaikki taputtivat. Olen yllättynyt.

Yllä olevalla videolla kuvaa sairaalalaivan saapumisesta New Yorkiin.

Aileen Oser oli tullut seuraamaan sairaalalaiva Comfortin saapumista New Yorkiin.

Oserille, 59, laiva toi mieleen syyskuun 11. päivän 2001 terroristi-iskut. Hän oli niiden sattuessa melomassa Hudson-joella. Iskuissa sai surmansa 2 606 ihmistä.

Viisi vuotta myöhemmin Oserin aviomies, entinen laivaston sukeltaja, kuoli onnettomuudessa kotonaan. Pari oli avioitunut Vapaudenpatsaalla.

– Olen newyorkilainen. Minun täytyi tulla.

Pormestari Bill de Blasio varoitti puheessaan, että vaikeimmat viikot ovat vielä edessä.

Syyskuu 2001 olikin edellinen kerta, kun Comfort purjehti New Yorkiin. Koronavirus on ajanut kaupungin sen suurimpaan kriisiin sitten World Trade Centerin iskujen.

Maanantaihin mennessä New Yorkissa oli kuollut 790 covid-19-tautiin sairastunutta. Sairaalahoidossa on 9 517 potilasta, joista 2 352 on tehohoidossa. Luvut ovat suurempia kuin missään muualla Yhdysvalloissa.

Irakli Klarji kannusti sairaalalaiva Comfortin miehistöä.

Kaupungin sairaalat ovat potilasvirran edessä polvillaan. Vuodepaikat ja hengityskoneet uhkaavat loppua, ja hoitohenkilökunnan suojavarusteista on pulaa. Sairaaloiden henkilökunnasta sadat ovat sairastuneet itse, ja ainakin kahden sairaanhoitajan tiedetään kuolleen tautiin.

Sekä New Yorkin pormestari Bill de Blasio että New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ovat anoneet liittovaltiolta ja presidentti Donald Trumpilta apua kriisin selvittämiseksi. Comfortin saapuminen oli siitä ensimmäinen näkyvä merkki.

Times Squarella kävelevä mies oli suojautunut kaasunaamarilla.

Laivaa oltiin vasta kiinnittämässä laituriin, kun de Blasio nousi satamaan kyhätylle puhujanlavalle juhlistamaan hetkeä.

– Monet newyorkilaiset ovat epäilleet, onko apua tulossa. Meillä on nyt todisteita siitä, että emme ole yksin. Kansakuntamme auttaa meitä hätämme hetkellä, de Blasio puhui.

Nainen ylitti tietä aavekaupunkimaisessa New Yorkissa sunnuntaina.

Valtava valkoinen laiva näytti de Blasion taustalla uljaalta, ja betoniseinälle ripustettu suuri USA:n lippu nosti tilaisuuden patrioottista henkeä. Comfort tarjoaa nimensä mukaisesti newyorkilaisille ennen kaikkea lohtua, toivon symbolin.

Laivassa ei hoideta koronaviruspotilaita, vaan sen on tarkoitus helpottaa kaupungin sairaaloiden taakkaa ottamalla vastaan muita potilaita. Vielä maanantaina viranomaiset eivät osanneet tarkasti sanoa, millä tavalla potilaat Comfortiin valikoidaan.

Comfortissa on 750 vuodepaikkaa, ja sen kapasiteetti voidaan nostaa 1 000 vuodepaikkaan. Se ei kuitenkaan riitä vielä alkuunkaan, jos synkimmät ennusteet käyvät toteen.

New Yorkin yksi kiireisistä valtakaduista oli sunnuntaina täysin hiljainen.

De Blasio sanoi vaikeimpien viikkojen olevan vasta edessä. Hänen mukaansa New Yorkin sairaalat tarvitsevat toukokuun alkuun mennessä yli 60 000 vuodepaikkaa, ja niistä mahdollisimman monen tulisi olla tehohoitoon soveltuvia. Vielä muutama viikko sitten New Yorkin sairaaloissa oli 20 000 vuodepaikkaa.

Ihmiset jonottivat koronavirustesteihin Queensissa maanantaina.

Monet sairaalat ovat lisänneet vuodepaikkojensa määrää, ja manhattanilaisessa messukeskuksessa aukesi maanantaina 3 000 vuoteen kenttäsairaala.

– Viestini presidentille on: Kiitos, mutta tarvitsemme lisää apua, de Blasio sanoi.

– Aion jatkaa presidenttiin vetoamista, jotta saamme kaiken tarvitsemamme avun näitä vaikeita viikkoja varten. Sen jälkeen autamme puolestamme kaikkia muita tässä maassa.