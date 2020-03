Covid-19 on joka tapauksessa paljon vaarallisempi kuin kausi-influenssa.

Koronaviruksen kuolleisuusaste on aiemmin arvioitua alhaisempi, kertoo tuore tutkimus.

Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimus päätyi arvioon, jonka mukaan 0,66 prosenttia tartunnan saaneista kuolee.

Lukema on alhaisempi kuin useimmissa aiemmissa arvioissa, joissa kuolleisuuden on katsottu olevan yli prosentin tai jopa useita prosentteja sairastuneista. Tutkimus pyrki ottamaan huomioon sen, kuinka paljon lieviä tapauksia jää tilastoimatta. Monissa maissa on testattu koronaviruksen varalta vain vakavasti sairaita, jolloin kuolleisuusprosentti nousee todellista korkeammaksi.

Jos raportoimattomat tapaukset jätetään pois, kuolleisuusprosentti nousee 1,38:aan.

Uuden koronaviruksen aiheuttama tauti covid-19 on joka tapauksessa paljon vaarallisempi kuin kausi-influenssa, joka tappaa keskimäärin 0,1 prosenttia tartunnan saaneista.

Lancetissa julkaistu tutkimus osoitti muuallakin todetun faktan, että tauti on paljon vaarallisempi iäkkäälle väestölle. Tutkimus arvioi, että yli 80-vuotiaista tartunnan saaneista 7,8 prosenttia kuolee tautiin. Alle 40-vuotiailla kuolleisuusaste oli vain 0,16 prosenttia.

Tutkijat muistuttivat, että viruksen kuolleisuusprosentin arvioiminen epidemian aikana on hyvin vaikeaa.

Lähteenä myös CNN